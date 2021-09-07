三立都會台周三晚10點行腳節目《上山下海過一夜》今年年初做了10天9夜的「能高安東軍大縱走」特別企劃，主持人包括雷艾美、黃仕傑、MAX楊盛堯、八弟蕭志瑋及工作人員一行20多人攀登5座山岳，徒步50公里，克服了強風與冰雪。超過3000米的氣壓更讓每個人臉腫、嘴巴破，大家咬緊牙根終於通過一道道的關卡，迎接他們的是「台灣最美屋脊」的美景，而「上山下海過一夜」是第一個成功完整記錄「能高安東軍」大群珍稀台灣水鹿及其棲息地，更有國際級的高山湖泊及壯闊草原大景的節目。而日前公佈電視金鐘獎入圍名單，該集節目入圍了非戲劇類節目攝影獎，此行所有辛苦都有了代價。

節目團隊表示這趟「能高安東軍大縱走」紀錄中央山脈最美高山草原及湖泊群的任務，穿越窮山峻嶺及百岳所設下的天然屏障，幾乎可以說每一顆鏡頭都是在險境及汗水裡完成，更刻苦的是，這趟行程還遇上風雪，攝影難度更是倍增，所幸電視攝影人的熱血與堅持，不僅完美達成任務，更為台灣的高山，留下許多珍貴的影像。這次採訪拍攝節目採取多機作業模式，多機拍攝最需要團隊默契與保持攝影風格一致性，開創外景實境節目多機、高品質攝影的先河。節目從攝影建構出主持人主觀視角、旁觀者視角，及空中視角等多元角度，來捕捉主持人最真誠的一面，及記錄台灣最美的每一刻，多種攝影角度，完美融合，讓節目流暢進行，畫面感動人心。

而繼「能高安東軍大縱走」後，雷艾美、黃仕傑、MAX楊盛堯、八弟蕭志瑋再度前往澎湖無人島進行生活考驗，該島沒水、沒電、沒工具，要自己求生24小時，體驗原始荒島好生活。最特別是該荒島一棵樹都沒有，太陽又毒辣，幾乎無法遮陰，每個人都曬傷還脫皮，再來就是沒水，僅有一口井，但井裡面還長滿藻類，非常的可怕，而讓中主持人最崩潰是沒有帳棚，完全要像原始人般自己搭住的地方，雷艾美苦哈哈的說：「要靠著海漂垃圾蓋房子，你想像困難度有多高嗎？」

除此，要吃什麼就要自己抓，這對團隊中負責掌廚的MAX楊盛堯也是一大考驗，沒想到由於天氣太熱，雷艾美等人受不了38度以上高溫竟然吵著要吃冰，雷艾美表示這種體驗一天就夠了，雖然很特別但也實在太可怕了，還好沒被蚊子扛走。大家太熱，一直下海泡海水解熱，順便抓海鮮吃，八弟運氣還不錯抓到龍蝦、鐘螺，大家都笑說自己的野外求生能力變強了。最特別是團隊有帶米上去，但沒鹽巴，max只能用海水調味，大家全看八弟跟黃仕傑抓到什麼就吃什麼。最後大家只能在海中洗澡，每天一定要想辦法擦身體，不然根本無法睡覺，又再次完成一項不可能的原始任務。