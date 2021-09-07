相隔八個月之後，TLPGA今年第2場公開賽2021 TLPGA巡迴賽─建大輪胎盃，明天(8日)起將在彰化台豐高爾夫俱樂部展開總共3回合54洞的賽事，今年共有79位選手角逐賽事冠軍，包括48位職業女將及31位業餘選手同場競技，獎金新台幣300萬、職業冠軍獎金55萬、亞軍29萬。

因為新冠肺炎疫情，TLPGA巡迴賽上一場賽事在今年1月，如今再度盼到比賽進行，建大工業股份有限公司董事長楊啟仁表示，近2年因全球新冠疫情肆虐，民眾不得不改變以往的生活習慣，使得許多活動不得不停辦，建大輪胎盃在千呼萬喚之下終於能夠舉行，希望藉由高球賽事展現全新活力，他特別感謝台豐球場一直以來全力支持本賽舉辦，並回到彰化員林、建大工業的家鄉進行。

2014年台灣女子高爾夫協會努力，讓協會正式加入世界積分組織，使參加台巡賽參賽選手能獲得世界積分，讓台巡賽於國際上更具曝光度，TLPGA理事長劉依貞表示，今年的東京奧運，在緊張的新冠疫情期間帶來令人振奮的消息，除了潘政琮選手贏得銅牌，為台灣拿下第1面高爾夫獎牌外，兩位台灣的女子好手徐薇淩和李旻也有不俗的表現。

建大輪胎與TLPGA期盼能藉由舉辦更多比賽，提供舞台讓台灣球員與來自世界各國的好手同場競技、提昇水準，讓台巡賽成為台灣選手邁向國際舞台的重要踏板。