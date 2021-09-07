靠著湯匙挖地道，真能逃獄成功？外媒報導，以色列當地安全層級相當高的Gilboa 監獄(Gilboa prison)，在當地時間本周一發生6名巴基斯坦逃犯越獄的事件，震驚當地！整起事件細節有如電影情節重現，宛如中東版《刺激1995》！

Six Palestinian militants escape high-security Israeli prison

《半島電視台》（Al Jazeera）報導，警方發言人Eli Levy向以色列公共廣播電台(Kan public radio)說明，他們收到有可疑人士在農田出沒的舉報，隨後就發現有6名囚犯從牢房裡離奇失蹤。英國《衛報》(The Guardian)報導，據了解這些囚犯是透過生鏽的湯匙挖出一條通道後逃脫。以色列監獄管理局局長Katy Perry指出，囚犯利用了監獄牢房設計的一個缺陷，也就是牆壁後面的縫隙脫逃。

警察跟獄警在以色列北部的Gilboa 監獄檢查逃獄的現場，推測囚犯用湯匙挖出了一個地道逃走。（圖／美聯社）

此逃獄事件引爆關注，是因Gilboa 監獄是以色列當地安全層級相當高的監獄之一，鮮少有類似逃獄事件發生。以色列總理Naftali Bennett在聲明中回應這是「一起嚴重事件」，並宣稱他將即時掌握追捕行動的最新消息。當地警察已在Gilboa 監獄附近設立檢查站，並在約旦河西岸北部地區的鄰近城鎮，還有與約旦接壤的地區展開搜查，甚至還出動了直升機。

據了解，逃脫的犯人共6人。其中包含現年46歲、約旦河西岸北部城鎮哲寧(Jenin)的前法赫黨(Fatah party)領袖Zakariye Zubeidi，以及曾在2000年代初的巴勒斯坦起義期間攻擊以色列人的5名巴基斯坦伊斯蘭聖戰組織成員，已被確認身分者包含26歲的Monadel Yacoub Nafe’at、49歲的Yaqoub Qassem Yaqoub Mahmoud Qadri、35歲的Ayham Nayef Kamamji，以及46歲的Mahmoud Abdullah Ardah。據悉逃脫的犯人中至少4名被判處無期徒刑。

對此逃獄事件，控制加薩走廊的巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)表示，這次逃獄成功，是代表以色列監獄監控系統的「真正失敗」(real defeat)；巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織發言人Dawood Shehab則稱越獄為「英勇行為」，並認為對以色列軍隊和整個以色列監獄系統造成了嚴重打擊。

根據囚犯人權組織Addameer說明，當前在以色列累積共關押了約4750名巴基斯坦人，其中包含42名女性、200位孩童，以及有550人遭到行政拘留。

據了解，巴基斯坦人逃離以色列逃獄事件雖然罕見，但這也不是第一次。在1995就曾發生三名巴基斯坦囚犯從Kfar Yona監獄脫逃；在2014年靠近Gilboa的Shata監獄，也有發生類似上述事件的脫逃情況，但是並未成功。

報導指出，以色列公共安全部長Omer Barlev認為整起事件的計畫周密、詳細，且推斷可能有外部助力。

根據《半島電視台》電視台的最新報導，犯人挖地道逃走的過程有被監視器拍到，但是當時執勤的安全人員都沒有注意到，很可能當時正在打嗑睡！