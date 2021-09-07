當今男女常透過交友軟體尋找對象，一旦談得來、互相看對眼，就會相約見面。就有國外一名女網友在國外論壇Reddit上發文分享，說她在Tinder上認識了一個男生，兩人很聊得來，於是就約對方到家裡見面吃飯，沒想到對方卻帶了「意外驚喜」來赴約，約會結束後還留下「一句話」，讓她看後瞬間發毛，再也不與對方聯絡。

這名女網友發文寫道：「他的照片很可愛，而且住的也不遠，一切看起來都很好」，由於對男方有好感，就決定邀請對方到家中見面，沒想到男方本人與交友軟體上的照片差異極大，不過原PO並沒有反應過度。

男方一到原po家裡，就開始哭訴自己的家庭環境很淒慘，更不可思議的是，吃飯時男方突然從口袋裡掏出了一個大約2英寸高、上面裝有軟木塞的瓶子，裡面裝滿了黑色粉末，原PO以為對方要噴什麼東西或有情趣地做點沙畫，沒想到男方卻一臉淡定地說：「瓶子裝的是我媽媽骨灰，我想把你介紹給我媽媽」。，

原PO雖然對這樣的紀念方式表達尊重，但仍然不能接受把媽媽骨灰帶到第一次約會現場的行為，後來就以還有工作沒做完為由，趕緊結束兩人的第一次約會。沒想到男方後來傳了一則訊息，表示希望下次再約見面，並且強調：「我媽媽真的很喜歡妳」，她一看完這句話，嚇得渾身發毛，再也不敢與男方聯繫。