第14號颱風「璨樹」，強度逐漸增強中，未來不排除到達中颱等級。（氣象局提供）

週四（9日）康森颱風外圍環流恐影響到台灣天氣，替東部、東南部帶來陣雨，燦樹颱風則在週末2天接近台灣。(摘自天氣風險)

中央氣象局指出，明（8日）天氣跟今天（7日）很類似，各地悶熱，新竹以南沿海地區夜晚至清晨有短暫陣雨，降雨仍以山區及中南部地區午後雷陣雨為主。目前太平洋海面上有2個颱風，其中第14號颱風「璨樹」未來不排除對台灣帶來直接影響，氣象局將特別關注。週末東部、東南部有短暫雨出現。

氣象局預報說明，明吹偏東風，受到環境風和地形作用，夜晚至清晨新竹以南沿海地區容易有零星短暫陣雨發生，到了上午各地又恢復晴朗。中午過後，各地山區及中南部近山區平地仍有局部短暫雷陣雨，不過雨勢上會比今天緩和許多；明各地高溫約33-35度，台東縣及花蓮縣縱谷易有局部36度以上的高溫出現。

有關颱風動態，第13號颱風「康森」下午2時位於菲律賓中部群島內，距離鵝鑾鼻南南東方1100公里遠，未來將往西北方向朝海南島前進，對台影響較小；第14號颱風「璨樹」，下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方1730公里，以偏西的方向朝台灣東南方海面接近。儘管目前變化仍大，但氣象局根據路徑研判，璨樹週六會接近台灣東南方，強度逐漸增強中，未來不排除到達中颱等級。

「天氣風險Weather Risk」氣象主播賴忠瑋指出，近期受到高壓壟罩影響，天氣大致穩定，但週四（9日）康森颱風外圍環流恐影響到台灣天氣，替東部、東南部帶來陣雨。至於璨樹颱風將在週末最接近台灣，由於週五（10日）後變動大，不排除會直接影響台灣。

氣象局預估，11日至14日受璨樹外圍環流影響，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，12-14日南部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。