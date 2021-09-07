台中市環球、ATT購物中心2個投資案退出，加上2022台灣國際工具機展、台灣五金展因缺乏場館又出走，市議員張家銨等今天市政總質詢時，痛批經發局長張峯源成績死當，應下台以示負責。經發局強調，市府將拜會公會表達協助之意，後續將持續更新局網資訊，提供最新產業動態。

市議員張家銨、李天生、江肇國、曾朝榮等，今天在市政總質詢時說，7月底經發局證實，環球購物中心放棄北屯11期重劃區原預計投入10億元的「市31」BOT開發案，並向市府解約；8月底則換成原預計投入超過百億元的烏日ATT大型購物中心開發案喊卡，確定將出售土地。

張家銨說，台灣國際工具機展因台中沒有場地可展，將移師台北，她日前要求經發局長要全力將目前規模最大的工具機展，爭取回來台中舉辦，結果依然無下文。加上2個大型商業開發案在1個月內終止、撤資，擔心接下來還有其他產業面臨出走。

張家銨強調，台中2個大型開發案接連破局，2大重點會展也將接連出走，但經發局卻毫無作為，要求市長盧秀燕立即撤換毫無作為的經發局長張峯源，絕對不能讓產業造成如雪崩式的出走。

市府指出，台灣五金展希能放寬室內容納人數，但因為明年疫情不明，無法允諾；經發局表示，考量中央流行疫情指揮中心目前仍維持疫情警戒標準為第二級，集會活動人數上限仍為室內80人、室外300人，鑑於Delta變異株疫情來勢洶洶，展覽活動動輒上千人群聚室內空間，為嚴密防疫，避免淪為破口，暫緩開放展會活動，以最嚴謹的態度守住得來不易的防疫成果。

經發局強調，市府網站目前公布的工具機展資訊，為市府協助公會辦展及後續因疫情轉為線上成果的說明；另有關公會明年辦展情形，市府也拜會公會表達協助之意，後續將持續更新局網資訊，提供最新產業動態。