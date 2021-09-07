新北某幼兒園近期爆出群聚感染案，截至7日為止，已累計15人確診。對於目前中央政府規定「一人染疫全班停課，兩人染疫全校停課」，是否足夠周延，入口網站「Yahoo」對此做線上民調，結果有6成的人目前認為「足夠」，另有近3成3的人認為「不夠周延」。此外，對於是否需再度升級3級警戒，有5成的人傾向應再度提升警戒措施。

中央流行疫情指揮中心證實7日又新增5例本土和該案相關，其中還有1案是幼稚園學童的1歲大妹妹，目前包括老師、家人和學童共有15人確診，匡列人數也來到411人。指揮官陳時中表示，從幼兒園教師（案16129）衍生下來一共15案。

Yahoo投票頁面。(圖/翻攝自 yahoo投票網站)

《Yahooo奇摩》今(7日)起就做了一項網路民意調查，以「你認為目前中央規定「一人染疫全班停課，兩人染疫全校停課」是否夠周延？」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為9月7日至11日，截至7日晚間10時10分為止，共有8千5百多名網友投票，投「足夠周延」的比例佔30.3%，投「還算周延」比例有30.2%，「不夠周延」佔18.6%，「非常不周延」佔15.1%，「不知道/沒意見」的比例為6.2%。

此外，民調也詢問，「你認為目前是否需要升級為三級警戒？」，結果顯示，認為「有需要」比例佔49.4%，「不需要」佔39.9%，「不知道/沒意見」則為10.7%。