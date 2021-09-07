中資房企鑫苑（中國）置業有限公司（鑫苑）的長期外幣發行人違約評等，7日由其信評機構惠譽國際，自’B-’等級下調至’CCC’，惠譽同時將鑫苑的高級無抵押評級、其存續債券的評級，自‘B-’下調至‘CCC’，回收率評級為‘RR4’。

‘CCC’等級的債券是市面上「高收益債券」會收納的組合，因代表信用違約機率非常高，投資風險度亦高。加上鑫苑所在的不動產行業，不在大陸境內募資、反到到海外募集外幣債券，都反映該公司的潛在問題。

惠譽就指出，此次鑫苑評級被下調，是因為該公司將於2021年10月到期的2.29億美元債券的再融資「風險上揚」，目前距債券到期日不足兩個月，鑫苑尚未獲得債券再融資所需的全部資金。此外，該公司持續延遲刊發經審計財務報表，近乎可反映出該公司內部控制薄弱。

惠譽預計，2020年末鑫苑的現金餘額共計約人民幣80億元。若剔除受限制的現金22億元及鑫苑子公司鑫苑物業服務集團有限公司（鑫苑服務）的現金8億元，鑫苑的可用現金約為50億元，但目前尚不清楚隨時可用於贖回債券的現金的金額。