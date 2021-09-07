積極攻進德國頂級車供應鏈的三一東林（3609），7日公布自結8月合併營收6637萬元、年增77.72％，累計今年前八月合併營收4.41億元、年增45.31％。三一東林表示，因八月的民俗月交車遞延至9月，預計9月營收會有更好成績。

三一東林8月兩大業務營收，分別為電子科技事業群5620萬元，占比84.67％；汽車科技事業群1017萬元，占比15.33％，累計今年前八個月兩大業務營收，分別為電子科技事業群35455萬元，占比80.45％；汽車科技事業群8613萬元，占比19.55％。

受限於傳統觀念在民俗月不購車的思維，汽車科技事業部門新車成車銷售速度，將往後遞延，預計9月已過民俗月，且近期國內疫情已漸趨緩，三一東林所規劃的新車導入排程，預計將會遞出更好的成績單。

三一東林汽車科技事業部，將持續向「亞洲最大客製化成車廠」的目標邁進，先前所規劃、瞄準頂級層峰客群不同消費需求的高端租賃車導入事宜，目前已與多家租賃公司簽訂合約。

三一東林說，先前預告今年度將導入發表的重點車款，已蓄勢待發，將在近期內抵台現身；同時，多款新車也將於今年第四季陸續抵台交車，預計將為公司帶來相當可觀的業績成長。