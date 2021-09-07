日本軟銀集團7日宣布與德國電信（Deutsche Telekom）達成股權互換協議，前者以持有的美國電信商T-Mobile4500萬股股票換取後者2.25億股新股。此舉將令德國電信對T-Mobile的持股增加5.3％至48.4％，軟銀獲得德國電信4.5％股權。