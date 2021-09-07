軟銀與德國電信 達成換股協議 22:412021/09/07 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本軟銀集團7日宣布與德國電信（Deutsche Telekom）達成股權互換協議，前者以持有的美國電信商T-Mobile4500萬股股票換取後者2.25億股新股。此舉將令德國電信對T-Mobile的持股增加5.3％至48.4％，軟銀獲得德國電信4.5％股權。 聯準會貨幣政策偏鴿 風險債吸金 北約秘書長敦促中國加入核軍控談判 #德國電信 #軟銀 #協議 #股權 #Mobile 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 若升至三級警戒 銀行局：網銀ATM手續費減免將啟動 19:192021/09/07 財經 《國際經濟》德國7月工業產出彈升 供應瓶頸見緩解 15:592021/09/07 財經 德國採購疫苗至少兩個月 謝長廷：台日模式是正確的 12:592021/09/07 政治 美提前縮表 東南亞授信風險升高 04:102021/09/07 財經要聞 上銀營運績效 突破性成長 04:102021/09/07 財經要聞 日男死在防疫旅館 神奈川縣付逾146萬和解創首例 14:042021/09/07 國際 玉山銀申設泰國曼谷代表人辦事處 准了！ 20:402021/09/07 財經 疫情重創航空業 除了菲航 還有未爆彈 04:102021/09/07 財經要聞 曝險逾4,000萬美元 菲航聲請破產 國銀海外又踩雷 04:102021/09/07 財經要聞 滴滴遭監管 同行曹操出行完成B輪融資 11:462021/09/07 財經 京交所成熟企業 可轉滬深兩市 04:102021/09/07 全球財經 財經熱門新聞 像台積電砸百億美元做不來 科技巨頭搶自研晶片 專家曝關鍵 - 財經 比疫情威脅還大？專家揭拜登下一步 美科技股災難恐來臨 - 財經 航運三雄有救了？外資認錯回頭 二哥慘被砍殺 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 擠下蘋果成第一 ASML變摩爾定律救星 陷陸美晶片爭霸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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