台中市有許多豐富的歷史，例如最近很夯的電視劇「斯卡羅」內的主角之一必麒麟曾經到過台中梧棲採買樟腦。台中市議員王立任、張玉嬿、黃守達、謝志忠、張耀中今天質詢指出，市政府應該主動透過重演的活動、文學、及影視來發掘這些歷史以及發展台中的城市行銷及經濟。

市長盧秀燕說，她非常認同議員的意見，台中市才成立影視基金會推動透過補助吸引優質團隊到台中拍片，讓台中被看見；畢竟《海角7號》的成功難得一見，市府雖不能期待每部補助的影片均能比照大夯，但也會努力累積讓台中慢慢被看見。

王立任說，在今年8月首播的「斯卡羅」電視劇，改編自作家陳耀昌歷史小說著作《傀儡花》敘述1867年羅妹號事件及南岬之盟協議。該電視劇不僅引起引起全台風靡，第一、二集收視率分別為2.52及2.14，同時也是當天所有戲劇類節目之冠，前兩集總達人數為119.39萬人，破公視21年收視紀錄。

「斯卡羅」劇中的必麒麟曾經在梧棲設館買賣樟腦，但因當時大清帝國的樟腦官賣制度與《天津條約》自由貿易原則相抵，進而點燃國際條約和國內法令的衝突，導致1868年的《樟腦戰爭》，也讓後來台灣的樟腦出口落入英國手中，徹底影響日後經貿、政治、及外交。

影響台灣的歷史事件有很多都發生在台中，例如清代三大民變中的林爽文、戴潮春事件。而這些事件也都是很好的歷史題材，同時也顯現出台中在台灣發展史上舉足輕重的地位。

張玉嬿說，斯卡羅影集裡閩、客與原住民的爭鬥在台中也有，文化局應聘請文史專家、地方本土文化推動者協助創作，探索傳聞中的歷史遺跡，耕耘得更深刻，甚至改編成為故事，讓市民了解這段動人的生命故事，並據此尋根，或許也會有機會讓影視工作者加值應用。

黃守達強調，近年來台中市政府補助許多優良視劇在台中拍攝。包含「她們創業的那些鳥事」「未來媽媽」「浪漫輸給你」等，都有不少場景在中、西區取景，令人印象深刻。但在場首長卻幾無一人看過，花錢補助了卻連自己的市府團隊都不挺，更遑論進一步發展成為城市行銷策略，實在非常可惜。

王立任、張玉嬿、黃守達、謝志忠、張耀中等呼籲，台中市有許多尚未被發掘的豐富歷史，市政府應好好的利用歷史題材讓市民了解自己的故鄉，同時也應該超前佈署跨局處合作，行銷台中的歷史場景，邀請電影或電視劇來台中取景，透過影視的傳播提高台中的知名度，也能發展城市的經濟與觀光。