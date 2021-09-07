台中市政府主計處7日公布今年8月消費者物價指數（CPI）為105.45，月漲0.51％、年漲2.52％，主因是8月回復正常夏季用電費率致電費調漲，藥品及保健食品優惠減少，水果、娛樂設備、旅館住宿費及停車費價漲所致。至於8月營造工程物價指數（CCI）為126.94，月漲0.15％、年漲15.66％。

台中市主計處表示，今年8月CPI，月漲0.51％，主因葉菜及果菜類蔬菜，因天氣劇烈變化，量減價揚，且8月回復正常夏季用電費率，致電費調漲；同時，也受到藥品及保健食品優惠減少，水果、娛樂設備、旅館住宿費及停車費價漲所致；然而，油料費隨國際油價調降，女用夏季服飾優惠增加，肉類、保養品、沐浴用品，及鞋類價跌，抵銷8月部分漲幅。

台中市今年8月CPI，年漲2.52％，主因油料費、國際機票、蔬菜類、肉類、住宅維修費、房屋租金、檳榔、醫療保險費、教養費用，及成衣上漲所致；然而，醫療費用價跌，抵銷部分漲幅。

在7大類指數中，交通及通訊類年漲7.08％，主因油料費反映國際油價及國際機票價漲，分別上漲23.15％與28.42％所致。食物類上漲4.44％，主因蔬菜類和肉類調漲，分別上漲34.51％和7.78％。

居住類上漲1.09％，主因住宅維修費及房屋租金，隨行情調漲，分別上漲6.17％與0.52％；雜項類上漲0.7％，主因檳榔價漲及醫療保險受到金管會公布第六回生命表調漲保費，分別上漲35.02％與2.6％。不過，醫藥保健類下跌0.78％，主因是醫療費用調降，下跌1.67％。

台中市今年8月CCI為126.94，月漲0.15％，主因為配電盤價漲，以致機電設備類上漲1.16％，然預拌混凝土、鋼筋價跌、水泥及其製品與金屬製品類，分別下跌0.11％及0.06％，抵銷部分漲幅。至於材料類指數上漲0.15％。另因廢土處理費漲價，以致該工資類上漲0.24％，且勞務類指數上漲0.15％。