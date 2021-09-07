目前WHO核可的新冠疫苗有6種：輝瑞-BNT、莫德納、嬌生、AZ、科興、國藥，這些疫苗每一種都需要冷藏，差別只在低溫保存的程度，這對於一些電力不普及的國家很不友好，因此加州大學聖地亞哥分校(UCSD)的奈米學家正在開發常溫新冠疫苗，他們採用的技術是基因改造，改造自植物病毒與噬菌體病毒。請別擔心，這兩種病毒對動物完全不具致病性。

物理學網(phys.org)報導，無需冰箱的新冠病毒疫苗仍處於開發的小鼠實驗階段，在小鼠實驗中中，候選疫苗已成功的引發了中和抗體，如果證明它們對人類也安全有效，那麼加州聖地牙哥大學的疫苗，可能會完全改變目前的疫苗版圖，因為它將能補上戰亂與貧窮國家、農村地區或資源貧乏社區的疫苗短缺問題。

該大學的奈米工程教授妮可·史坦梅茲(Nicole Steinmetz) 說：「我們的疫苗是改造2種常見的環境病毒，它們具有熱穩定性，也就是在環境常溫下也不會變質，因此它可以輕鬆地運送到沒有超低溫冷藏鏈的地方。」

研究人員選用的是一種稱為豇豆花葉病毒(cowpea mosaic virus)，它是一種感染豆科植物的病毒，會引發葉片萎縮的花葉病。另一種是專門以大腸桿菌為食的Qbeta噬菌體(全稱：Bacteriophage Qbeta)，這兩種病毒都非常常見，而且研究歷史極為悠久，病毒學家對它們的特性完全是「瞭若指掌」。

兩種疫苗都是使用相似的配方製成。研究人員使用豇豆植物和大腸桿菌，分別以球形納米粒子的形式，培養了數百萬個植物病毒和噬菌體，然後將新冠病毒(SARS-CoV-2 )的刺突蛋白，附著到花葉病毒與噬菌體的表面上，因此免疫系統可以識別它們，但是花葉病毒與噬菌體對動物和人類絕對不具備傳染性，因此引發了針對冠狀病毒的免疫反應，卻不會致病。

史坦梅茲表示，使用植物病毒和噬菌體製造疫苗有很多優勢。其一，我們早已具備大規模生產它們的技能，幾乎每天都在進行；其二，這兩種病毒不具致病性，其三，它的改造相當快速，因此量產速度也會很快，具有基礎生技能力的國家都具備。

研究人員甚至已經在考慮非針劑的疫苗施打方式，他們打算採用微針貼片來做為疫苗接種工具，它可以進一步的使疫苗更容易運送，而且接種也更為方便，貼片就像繃帶一樣貼在手臂上，然後緩緩的滲入疫苗，而不會感到疼痛或不適。

不過，目前疫苗要進入臨床試驗之前，還有很長的路要走。可能需要1年的時間才會看到它的實際應用。