德國7月工業生產月增1％ 優預期 22:432021/09/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局（Destatis）7日公布，儘管供應短缺陰影籠罩，7月工業生產經日曆調整後月升1％，優於訪調經濟學家預估的0.7％增幅，年升幅有5.7％。Destatis同時上修6月數據，由初公布的月跌1.3％修訂為月跌1％。若與去年2月、亦即德國首次實施防疫封城之前的月份相比，7月工業生產萎縮5.5％。 大陸8月進出口增幅勝預期 《國際經濟》日7月家庭支出年增0.7％ 遠不如預期 #工業生產 #德國 #Destatis #月增 #優預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 研華8月營收51.52億元 再創歷史新高 17:012021/09/07 財經 《電腦設備》宜鼎8月營收年增月減 前8月成長35.37％ 11:272021/09/07 財經 需求穩健 威剛8月營收32.18億、年增二成 20:452021/09/07 財經 廷鑫8月營收2.53億元、年增71％ 連續3個月創同期新高 17:162021/09/07 財經 《其他電子》閎康前8月營收年增8.96％ MA產能看升逾20％ 17:412021/09/07 財經 《電子零件》致伸前8月營收年增8％ 泰國自建廠4Q底進駐 09:112021/09/07 財經 緯創軟體8月營收5.25億元 年增17.7％ 17:042021/09/07 財經 三一東林自結8月營收6637萬元、年增77.72％ 22:412021/09/07 財經 《半導體》長科＊8月營收再創高 股價漲多沒跟上 12:352021/09/07 財經 《電腦設備》缺料衝擊 光寶科8月營收月減1％ 08:372021/09/07 財經 《半導體》威剛8月營收年增2成 看好記憶體長多格局 15:592021/09/07 財經 財經熱門新聞 像台積電砸百億美元做不來 科技巨頭搶自研晶片 專家曝關鍵 - 財經 比疫情威脅還大？專家揭拜登下一步 美科技股災難恐來臨 - 財經 航運三雄有救了？外資認錯回頭 二哥慘被砍殺 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 擠下蘋果成第一 ASML變摩爾定律救星 陷陸美晶片爭霸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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