德國聯邦統計局（Destatis）7日公布，儘管供應短缺陰影籠罩，7月工業生產經日曆調整後月升1％，優於訪調經濟學家預估的0.7％增幅，年升幅有5.7％。Destatis同時上修6月數據，由初公布的月跌1.3％修訂為月跌1％。若與去年2月、亦即德國首次實施防疫封城之前的月份相比，7月工業生產萎縮5.5％。