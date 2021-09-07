台灣百和（9938）與百和興業-KY（8404）公布自結8月合併營收同步成長。其中，台灣百和因認列百和-KY8月房地產收入六千萬元，自結8月合併營收10.65億元、年增0.26％，累計前八月合併營收130.59億元、年增34.7％，創同期新高。同樣地，百和-KY公布自結8月合併營收5.89億元、年增43.84％，累計今年前八月合併營收75.85億元、年增64.2％，創同期新高。

百和-KY表示，2020年因受疫情影響，訂單需求受到影響，致使公司去年8月營收減少，今年伴隨許多國家疫情穩定，訂單回升，加上8月房地產營收六千萬元挹注下，自結8月合併營收年增43.84％。

台灣百和自結8月合併營收，若不計認列百和興業的房地產收入，年減5.4％；累計自結前八月合併營收，若不含認列百和興業前八月房地產收入，年增22.1％。 台灣百和透露，若含房地產營收，公司8月主要產品營收占比，分別為織帶/鞋帶41.9％、黏扣帶16.3％、鬆緊帶15％、房地產5.7％、射出帶9.7％、針織經編緹花6.5％、其他3.5％，及粉體塗料1.4％。

若含房地產營收，台灣百和今年前八月各廠營收占比，分別為旗下百和興業57％、越南廠18％、台灣廠16％、印尼廠6％、北美2％及大陸其他1％。

台灣百和說，集團面料系列，包括針織經編緹花網布，及梭織緹花布。由於新產品產能逐漸拉高，集團2021年針織經編緹花營收，已明顯放大。