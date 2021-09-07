Justin Trudeau is so hated by Canadians that people are risking jail time to throw rocks at him.



Pro-tip: Do not throw stones at Prime Ministerspic.twitter.com/xOpH7V3wJz — Keean Bexte (@TheRealKeean) September 6 2021

「英國廣播公司」（BBC）7日報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在進行競選行程時，遭遇抗議民眾以碎石攻擊，所幸並未受傷。BBC指出，杜魯道要求公務員和跨區域大眾運輸工具使用者強制接種疫苗，引發部分民眾的不滿。

BBC報導，杜魯道當時結束於安大略省倫敦市（London）一處啤酒廠的參訪行程，在返回媒體接駁巴士的途中遭遇抗議民眾，且有人向其投擲碎石。杜魯道事後告訴記者，他的肩膀似乎有被碎石命中；而根據於社交媒體上流傳的影片，杜魯道身邊至少有1人遭擊中頭部；加拿大電視公司（CTV）記者則表示，至少有另外2名乘坐媒體接駁巴士者被擊中，所幸並未受傷。

杜魯道的主要政治對手、保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）強烈譴責投擲碎石的人，表示此事「令人作嘔」，強調類似暴力行為不具正當理由，「媒體須免受恐嚇、騷擾和暴力」。

杜魯道先前已宣布，將於本月20日提前舉行國會大選，以有效執行政策，帶領加拿大擺脫新冠肺炎（COVID-19）疫情。不過他的疫苗接種政策卻在該國引起爭議，因為其要求所有公務員，以及鐵路、民航機構、銀行等受聯邦政府監管行業的員工，都須強制接種疫苗，否則將面臨失業風險；另外，有意利用民航機、郵輪、跨區域鐵路等大眾運輸工具者，也須接種過疫苗才能搭乘。

反對杜魯道政策者在各地「埋伏」，包圍其政治集會現場，已導致至少一場造勢活動被迫取消。另外，也有部分民眾會到加拿大醫療設施外抗議。