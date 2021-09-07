大陸杭州有位短髮人妻「鄭女士」，早前搬家遇到天兵鎖匠快氣炸，還特地找了記者投訴因為對方不僅沒把鎖裝好，還把婆婆跟媽媽都給關在家裡，此事經過媒體報導卻意外讓這位鄭女士走紅，因為鄭女士的身材實在太火辣了，讓大批網友看了影片紛紛暴動歪樓直呼：「鄭女士是對的！」

穿著灰色上衣的人妻鄭女士，今年5月搬家遇到天兵鎖匠，不滿向記者投訴鎖匠不僅從白天裝到晚上鎖沒裝好就算了，最後還因為操作失誤，把她的媽媽跟婆婆都鎖在屋內直到隔天中午才自由。最令鄭女士氣憤的是，是後來派人的公司才坦承這位鎖匠其實是新手，是第一次裝這種智慧鎖。

然而此事經大陸浙江電視台《1818黃金眼》節目播出後，卻意外讓鄭女士爆紅網路。大批網友拜倒在鄭女士的高顏值與逆天身材之下，紛紛歪樓留言「鄭女士，好漂亮」、「鄭女士說什麼都是對，從封面我就可以判斷鄭女士是對的，建議跟蹤後續，多拍拍鄭女士」、「鄭女士的冤屈太大了，裝鎖公司必須再道歉」、「雖然我不知道發生了什麼，但我知道鄭女士是對的」。

人妻鄭女士也因此抖音帳號一夜之間暴增至72萬粉絲，成為名符其實的網紅，她還特地上傳影片感謝粉絲支持，笑說：「鄭女士說的都是對的，但粉絲寶寶說的更對，在此感謝粉絲關注跟支持。」同時也透露自己職業是空姐，更沒有出道打算，開設社群帳號只是想跟大家分享她的生活和生活而已。