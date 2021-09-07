中秋節將至，但全台疫情有升溫趨勢，面對疫情風險，許多縣市首長都紛紛宣布今年中秋節禁止在戶外烤肉，而針對烤肉對於是否禁止戶外烤肉，台北市長柯文哲則表示，下周一才會做決定。不過，柯文哲7日晚間在臉書上表示，「中秋能不能烤肉，再說吧！」

柯文哲在臉書上發文指出，今天本土確診+8，台北+1，由於機師案加上新北幼兒園群聚事件，昨天北市7家醫院提供免費PCR檢測，一共做了3125人，幸好陽性數為0，不過新北幼兒園群聚案對台北市仍有影響，在基因定序還沒出爐前應高度警戒，並視Delta來預防，目前已經有三所台北市的幼兒園、兩間國小的兩個班級，已經進行預防性停課 以及預防性隔離。

柯文哲透露，目前我們確認有5位小朋友、1位老師8月份曾在這所幼兒園(或安親班)上課、教書，5位小朋友之中有5位從9月1日起在台北市上課，因此相關的班級、學校都必須進行預防性停課與隔離，人數多達473人，疫調還在進行中。

柯文哲表示，確診者的親密接觸者在9/6已經住進防疫檢疫所隔離14天；接觸者的接觸者也要在家裡採預防性隔離5天，解隔離前再進行PCR採檢，家長陪著小朋友隔離，但是60歲以上的阿公阿嬤則是入住防疫旅館，避免抵抗力較弱的長輩被感染的機會。

柯文哲也提醒大家，台大醫院有確診者足跡，目前北市衛生局還在進行疫調， 北市醫院即日起禁止探病，非必要請不要進入醫院，陪病者只限一人，也要減少輪替，「先把這波危機渡過，中秋能不能烤肉，再說吧！天佑台灣！」