新竹市長林智堅近日拋出新竹縣市合併議題，並直言「升格台灣第七都，合併是歷史的必然」。曾是新竹市資深區域立委的民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，修法不難，需要修改《地方制度法》第4條，將設直轄市門檻調降為100萬人，將可趕上2022年地方選舉。對此，表態考慮參選新竹市長的時代力量立委邱顯智認為，這是完完全全的政治考量。

邱顯智7日臉書PO文指出，過去新竹縣市的分治，就是政治短視的結果，但承擔後果的永遠是民眾，而不是藉此上位的政治人物。邱顯智直言，「林智堅市長拋出問題當然很好，但談的太片面，沒有談及現實面與法制面的問題，還要繼續談下去。柯建銘總召百分之百的政治考量，把行政區劃的重大議題，矮化為解決新竹縣市選情的政治議題」。

邱顯智續指，他要提醒柯總召，民進黨還有那些說好要做的法制工作沒有做？賴清德院長任內喊出的財政劃分法，民進黨政府什麼時要才要拿出方案？同樣也是賴院長提出的行政區劃法草案，民進黨團有要處理嗎？

最後，邱顯智總結表示，如果這些問題柯總召都避而不談，只談選舉考量的合併升格，那柯建銘總召的「政治升格論」，根本是公共政策討論的「全面降格」，更是陷林智堅市長於不義，把竹竹苗的民眾當成空氣了。

力拚縣市合併... 由林智堅發佈於 2021年9月6日 星期一