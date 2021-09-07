鳥嘴潭人工湖工程挖出致癌物石綿，南投縣環保局要求依法處理。（南投縣環保局提供／廖志晃南投傳真）

鳥嘴潭人工湖將供應彰化縣民生用水，工程進行中挖掘出1級致癌物石綿150公噸，及篩下物（碎屑）1500立方公尺，南投縣環保局要求依規定提出處置計畫，但是水利署中區水資源局卻逕行依一般廢棄物處理，遭質疑有違法疑慮。

經濟部水利署中區水資源局興建的鳥嘴潭人工湖，預計年底供水，將提供彰化地區使用，解決用水不足問題，但在湖區工程施作時，挖掘出1級致癌物石綿及篩下物。

南投縣環保局接獲通報後，立即要求依法造冊，並核准清除石綿，由民間環保公司處理。至於篩下物部分，應依有害事業廢棄物相關規定貯存管理，並提出處置計畫核准後才能清運，但是，中區水資源局已全數依一般廢棄物清除，未提出處置計畫書送審，有違反廢棄物清理法疑慮。

南投縣環保局長方信雄指出，挖出的石棉篩下物約1500立方公尺，因石綿纖維細小，吸入後對人體會造成嚴重健康危害，因此，篩下物應妥善貯存管理；中區水資源局則表示，篩下物經自行檢驗確認未驗出，因此自行清除。

方信雄指出，中區水資源局採樣過程恐有缺失，應由環保局再次採樣送驗，重複確認；為確保民眾健康安全，建議中區水資源局依規定提送處置計畫書，送環保局審查，並針對工區重新調查評估，了解全區石綿分布情形及執行驗證，以確保後續供水安全。