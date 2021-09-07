婚禮可說是新婚夫妻的人生重要大事，但台北一名業事有成的20多歲林姓新娘子，卻在這一天忙著「抓小偷」，抓究竟是誰偷走了親友包的25萬元禮金，結果調閱監視器發現，偷走禮金的人，是新娘子請來現場幫忙的一名公司女員工，新娘子因為女員工的行為，毀掉一生僅有的洞房花燭夜，氣得對江姓女員工提告。

婚禮當天，林姓新娘子除了找親友收禮金、哥哥擔任總招待，也請公司的江姓女員工到婚禮現場擔任接待，但婚宴進行到一半時，哥哥私下告訴新娘，有一疊紅包不見了，林女聽後立刻清點，果真發現12個紅包共計25萬3200元，不翼而飛。

女子放禮金桌子前「蹲下」動作，被逮是小偷。（示意圖／達志影像）

林女請飯店業務人員調閱監視器，發現江女曾在放禮金的桌子旁做出「蹲下動作」，起身後就走向廁所，因而懷疑錢是江女偷的，俟宴客結束，就打電話詢問，結果江女否認後，隨即將紅包放置在飯店逃生梯附近，再通知林女：「紅包不小心放錯地方了！」。

林女將收到的錢與禮金簿做比對，發現長輩包的一包6萬元紅包，被改寫成6千元，林女再度打電話給江女，江女才坦承拿走紅包裡的5萬4千元，由於江女此舉害林女在洞房花燭夜忙著抓小偷，因而拒絕原諒決定提告。

法院審理時，江女坦承犯行，因林女怒氣已消，失竊的錢也追回，並未對江女求償，法官最後依竊盜罪判處江女拘役20日。