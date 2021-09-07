「雞排妹」鄭家純主持網路節目《深夜保健室》風格辛辣又大膽，秉持著性不骯髒也不羞恥的精神向觀眾傳遞正確性知識。然而《深夜保健室》官方臉書昨(7日)卻突然PO出重要公告，證實YouTube頻道被無預警停權中，令粉絲傻眼直呼：「被檢舉嗎？」

雞排妹日前才與「廟會女神」曾甜合體在《深夜保健室》暢談經典H GAME，未料昨其官方臉書就突然發出重要公告，證實節目YouTube頻道無預警被停權，更以哭倒在地來形容工作人員的焦慮心情，「深夜保健室YouTube頻道被無預警停權，目前竭盡全力處理中，請各位觀眾耐心等候，造成大家的不便敬請見諒。頻道會員權益受影響的部分，如果頻道救得回來，我們會再提供補償方案，感謝各位的支持（哭倒在地）」。

《深夜保健室》證實遭YouTube頻道被停權一事，令粉絲傻眼不敢相信，同時也忍不住留言揣測起被停權的原因，「難怪突然搜尋不到…」、「加油，難怪突然被停會員」、「被檢舉嗎」、「最近YT怎麼一直在到處亂停權？」、「之前多個主題都沒事，現在竟然是H-game出事？！傻眼」。

稍早《深夜保健室》更PO出一張雞排妹與曾甜的美麗合照，向觀眾們回報搶救進度，「我們還在努力搶救帳號中，請大家持續關注我們IG與FB，還沒追蹤、按讚的，就是現在了，我們需要你！」目前《深夜保健室》YouTube頻道尚未恢復，網頁只有一行官方說明頻道被停權原因，「此帳號因多次或嚴重違反YouTube裸露與色情內容處理政策已被終止。」