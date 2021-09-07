被塔利班(Taliban)政權接管的阿富汗(Afghanistan)，由於其遵守嚴格伊斯蘭教遜尼派的教義，對於女權的爭議在新政府建立後持續被檢視。在塔利班取得政權後，該地的金融活動、教育近日已逐漸恢復，但有報導指出，在多地的大學校園中，女學生在課堂上的權益被嚴格限制；女大生直指此景「彷彿回到20年前。」

《路透》報導，在塔利班掌權下的阿富汗，包含喀布爾(Kabul)、坎達哈（Kandahar）、赫拉特（Herat）中的校園，出現女學生在課堂上被隔離、單獨授課，或至限制只能在校園某些區域之中的景況。

在喀布爾大學就讀的21歲女大生Anjila在學校復課後返回校園，她坦言剛進班的時候真的覺得很害怕，也覺得如今彷彿回到20年前。她回憶到，在塔利班接掌阿富汗之前，在校園內班上男學生跟女學生雖然是分開坐，但是教室內沒有明顯「物理劃分」。

報導透過照片呈現拍攝於喀布爾Avicenna University的上課情景。男學生與女學中明顯分開坐，且中間用布簾隔開；女學生們則是都戴著頭巾，但沒有嚴格限制戴上面紗。

阿富汗首都喀布爾的Avicenna University上課情景，男女大學生必須分開坐，且中間還有簾子隔開。（圖／路透）

阿富汗首都喀布爾的Avicenna University上課情景，男女大學生中間還有簾子隔開，從教室後方來看視野略受影響，看來也相當匪夷所思。（圖／路透）

針對校園復學，先前塔利班已公布準則，表示校園可以恢復活動，但是男女必須要分開。從上例來看，用簾子隔開男女是塔利班准許的一種形式；此外據了解，這樣的作法也是受到情勢所逼，因為當地面臨教師人力資源有限的窘境，因此建議讓一位老師可同時為隔開的男女雙方一同授課。

除了女大學生在校園內的行動受到更多限制；先前無國界記者組織也表示，在阿富汗首都喀布爾工作的女性記者人數，從昔日約有700人，在塔利班執政之後迅速銳減至不到100人，可以顯見當地女權受到威脅的部分情勢。