暑假雖是伴手禮店的旺季，但若遇農曆7月，業績直接少3成，而今年因疫情衝擊，不用等到鬼月已慘兮兮，更不敢奢想鬼門關後生意回溫，不過屏東5家在地業者聯合首推的高單價「幫你拜」組合箱，不僅殺出重圍，還藉此開發新客源。

東港伴手禮店「味益」指出，今年暑假只有開學前的最後一個周末有人潮，以往暑假是業績大月，只有遇上農曆7月才會出現小低潮，因多少有人忌諱鬼月玩水，而屏東最夯的旅遊景點墾丁、小琉球都是玩水聖地，難免受有影響，但鬼門關後就會陸續回溫。

不料，疫情衝擊下，業者們只能提前做好「暑假玩完」的心理準備，不過卻也無心插柳柳成蔭，在6月底前將心思從暑假轉至普渡，業者說，現今年輕人好像不知道拜拜要準備什麼，且似乎有人會因疫情關係無法自己普渡，所以若推拜拜組合又幫忙拿去普渡，也許會有商機。

「有做有機會。」業者笑說，其實各大宮廟、量販通路都有推出很豐富的拜拜組合，且價格也不高，而他們推的組合箱因都是各伴手禮店的招牌商品，所以要價破千元，加上是首推、不知市場接受度如何，大家真的是做好零業績的準備去執行。

味益、華珍煎餅、大田食品、合家麻花捲、盧家芒果等在相互取得共識後，順勢推出「幫你拜」組合箱，且除幫忙拿到東隆宮贊普外，還額外加碼在祝福文上寫下每位消費者的名字、請法師誦讀祈福，結束後也幫客人把組合箱免費寄回家。

而在一系列「貼心服務」下，最終不僅賣出逾30組超乎業者預期，且客群遍及北部與在地，當中新客戶占約一半，為此，業者樂道，其實組合箱還有小祕密，也就是有贈送迎王毛巾，盼透過送禮的方式，告訴更多人東港即將舉行盛大迎王祭典，歡迎大家來玩。