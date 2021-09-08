阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）今天宣布，將由艾昆德（Mullah Mohammad Hasan Akhund）擔任新政府的領導人。塔利班8月15日進入首都喀布爾，再度奪得阿富汗政權。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在記者會上也表示，塔利班的共同創始人巴拉達（Abdul Ghani Baradar）將擔任新政府副領導人。穆賈希德說，看守內閣的職位都是暫代性質。

美聯社報導，塔利班宣布成立的看守內閣，要職大都由在過去20年戰事中領導塔利班對抗美國軍隊和政府軍的老將出任。其中臨時總理艾昆德在塔利班前一次執政時曾領導過政府，而副總理巴拉達則領導與美國的談判，並簽署和約促使美國撤離阿富汗。

目前未顯示新政府成員中有非塔利班人士，而這是國際社會的一項重大要求。

據印度新德里電視台（NDTV）報導，艾昆德是較不為人知的塔利班領導人，列名聯合國的恐怖分子名單，可能是因塔利班內部有歧見而出線的折中人選。

艾昆德領導塔利班的最高決策委員會（Rehbari Shura）已20年，據了解是最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）的親信，也是塔利班已故創始人歐瑪（Mullah Omar）的夥伴。

遭美國列為恐怖組織的哈卡尼網絡（Haqqani network）的創辦人哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）之子西拉傑丁．哈卡尼（Sarajuddin Haqqani）將出任內政部長，並兼任副總理；歐瑪之子雅庫布（Mullah Mohammad Yaqoob）則獲任命為國防部長。（譯者：林治平）1100907