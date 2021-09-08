新北幼兒園爆發群聚，相關師生及家人已有16人確診，且足跡遍及5縣市。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學7日晚間在臉書發文指出，依檢驗、比對變異株的結果，會造成由輕微到嚴重的3種情境。

謝宗學醫師在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文指出，比起長榮機師群聚，新北幼兒園群聚事件較不樂觀，因為學齡前兒童無法完全遵守防疫規範，也分析基因定序結果出爐，將導致三種截然不同的情境。

第一、確定是Alpha變異株，表示雙北市有潛在感染源，依照現有的防疫措施確實執行即可，是最容易控制疫情的情境。

第二、確定是Delta變異株，且和長榮機師基因序列相同。代表長榮機師帶來的 Delta 變異株不但進入社區，還造成複數社區群聚疫情，必須確實疫調、擴大匡列和篩檢範圍，可以考慮重回三級疫情警戒。

第三、確定是Delta變異株，和長榮機師基因序列不同，是最嚴重的情境。表示Delta變異株早就經過不同管道入侵社區，有多點不明原因感染源潛伏，社區處於大規模疫情爆發邊緣，應要重回區域三級疫情警戒，遏止疫情持續擴散。

謝宗學坦言，只要是Delta變異株進入社區，除了台灣屏東有成功阻絕Delta的先例外，地球上沒有其他國家對Delta變異株有清零成功的經驗。謝宗學也呼籲，若非絕對需要，不要來往雙北、桃園地區。

然而，衛福部長陳時中7日在記者會上透露，新北幼兒園確診者的基因定序確定不是Alpha病毒，Delta的可能性很大。對此，謝宗學則稱，自己還是會看最後出來的報告。