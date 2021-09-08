根據《財訊》報導，原本，8月15日是上市櫃公司的上半年財報最後公布期限，但是期限過後，投資人驚覺，怎麼KY公司半年報還沒公布？尤其是看到VHQ—KY股價直直落，這兩年已從200元以上的高價，跌至近日的10元左右，不禁讓人想起先前康友爆發掏空、高層集體消失，接著又爆發淘帝、凱羿，及英瑞等多家公司財報一夕暴虧、股價暴跌的慘況。

其實，這是因為KY公司不斷爆雷，如今投資人只要一聽到KY公司就驚呼：「千萬別碰啊！」《財訊》報導指出，對此，金管會早在4月就針對KY公司頒布新法上路，而且火速搶在這一次半年報實施，才會讓這一回KY公司半年報申報截止日，由原本的8月15日，延長至8月底。

3大面向監控 避免再爆雷

只是這突如其來的會計新制，在許多投資人都還不清楚的狀況下，見到KY公司半年報怎麼都還未交出，導致一些績優廠商貿聯—KY、臻鼎—KY等股價莫名走跌，投資人也紛紛打電話關切。

雖然只是虛驚一場，但這一回KY公司的會計新制到底會對市場帶來哪些衝擊？和過去又有何不同之處呢？

《財訊》分析，說到底，一切的緣由來自於康友事件，重創整體KY上市公司形象，金管會才不得不針對「強化KY公司管理」，保障投資人權益提出相關措施。根據金管會公布的細節，新法主要是以「公司治理」、「專家監督」及「監理機關」3大面向著手。

第1面向關係到公司治理，要求公開強化資訊、增加法人說明會，而且董事長或獨立董事必須親自出席。簡單說，主要目的就是要讓KY公司更為透明化，降低投資人對海外公司的不信任感。

第2面向的強化專家監督部分，則是要求輔導的承銷商，每年實地親訪公司、訪談董事及獨立董事、列席董事會或調閱董事會議事錄，以了解公司財務業務狀況、營運變化情形及董事會是否有效運作。另一方面，也會要求會計師強化監理強度，未來半年報將由「核閱簽證」，改為「查核簽證」。會計師表示，這一切舉動就是要杜絕海外公司可能在財報上做手腳的可能性。

第3面向是針對監理機關，也就是要求證交所及櫃買中心從外部資訊蒐集管道中，隨時掌握KY公司的財務、營運業務的完整訊息，以避免出現像康友如此重大不可逆的危機。

《財訊》報導指出，這3大面向中，與財報可信度關聯較大的，是強化專家監督的部分，而其中最關鍵的是「查核簽證」。不過，雖然查核簽證的財報較深入，更能達到監理效果，但相對應的成本也可能提高許多。