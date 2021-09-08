不論是家人還是伴侶間的相處，適當的撒嬌都能增進感情，拉近彼此的距離，搜狐網命理專欄點名，射手座、雙子座、巨蟹座的男性天生孩子氣，不論年紀多大，都保有年少時那顆熱烈浪漫的心，非常喜歡對身邊的家人或伴侶撒嬌。

▍1.射手座

射手座的男性活潑外向，很會展現自我，總能隨時成為人群焦點，很多人以為他們很花心，但其實這只是他們天性調皮愛玩的體現，在與人交流時，他們不太懂得和異性朋友保持距離，還以為和小時候一樣毫無禁忌，若沒拿捏好，恐怕會影響到他們與戀人的關係。正因為他們的個性比較幼稚，在生活中有很多事情需要別人照顧，尤其對於媽媽和女友，他們更會直接依賴對方，非常孩子氣。

▍2.雙子座

雙子座的男性鬼靈精怪，天生個性活潑討喜又健談，跟誰都能變成好朋友，因此人緣非常好，讓人印象最深刻的，是他們做人做事認真可愛的態度，加上他們嘴巴很甜、愛撒嬌，即使他們不小心做錯事，別人也不會過於苛責他們，不論活到了幾歲，雙子男永遠都能保留著純真的心。

▍3.巨蟹座

巨蟹座的男性個性積極，從不缺乏勇氣，即使遇到天大的困難，他們都會樂觀面對問題，總是幹勁十足，很有熱忱與精力，而這份勇敢正是源自天性，他們做事情的態度就像小孩子一樣，不會多方面地思考問題，只會以簡單直白的方法去解決，非常單純好懂。巨蟹座從小就很孝順顧家，小時候會對媽媽撒嬌，長大則會跟女友討拍，是典型的乖乖牌。