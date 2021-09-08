星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、處女座、金牛座的人絕對不能寵，把他們寵上天只會累到自己，越容易得手的東西他們越不知道珍惜，適時的反駁、打擊他們，才能獲得對等的尊重，否則只會被他們看不起。

▍1.射手座

射手座很容易愛上不喜歡自己的人，他們特別享受征服的過程，對方表現得越冷淡越能激起他的興趣，反之如果表現出越喜歡、越珍惜他的樣子，反而會讓他興致缺缺。射手座崇拜強者，有主見、獨立的人特別能吸引他的注意，如果凡事以他為主，處處讓著他，總是忍氣吞聲，他們反而會爬到這個人的頭上，毫不會有感謝或憐惜的想法，只會覺得人這個人太好欺負了。

▍2.處女座

處女座的人很容易得意忘形，如果什麼事情都順著他的意思，只會讓他越來越驕傲，之後就會習慣性擺出高高在上的態度，什麼事都以前輩的姿態來下指導棋，認為你是個沒脾氣、沒主見、沒能力的人。如果處女座的行為引起你的不滿，千萬不能忍耐，一定要在第一時間有憑有據的反擊，想跟處女座和平相處，一定要適時挫他們的銳氣，他們才會收斂自己的壞脾氣。

▍3.金牛座

金牛座的人寵不得，越寵會讓他們壞得越快，非得要找機會打擊他們，才能讓他們反省自己，謹慎做人，如果總是幫他們說話，處處與他們妥協，他們只會越來越膨脹自我，一直順從他們只會讓他們看不起。金牛座喜歡和強者對抗，只要他們認定對方有實力，就會收起鋒芒乖乖聽話，能讓他們認同，就能贏得他們的尊重。