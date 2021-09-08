疾病管制署今天公布國內出現首例「兔熱病」本土病例，60多歲男子出現發燒、寒顫、腹瀉等症狀進而確診。兔熱病是人畜共通傳染病，若未經治療，致死率可達3～6成。根據疾管署網頁介紹，由於兔熱病可能透過空氣傳播，被認為具有發展生物戰與生物恐怖攻擊的潛力。

我國自2007年將兔熱病列為第四類法定傳染病監測，迄今共通報確診2例，1例是2011年自美國境外移入，另1例就是今天公布的本土病例。

這名60多歲的本土個案居住在南部地區，有高血壓、心臟病、腎臟病等慢性病史，7月底出現發燒、寒顫、腹瀉等症狀，8月初就醫但症狀仍未改善，8月上旬二度就醫並住院治療，經血液培養的菌株基因定序後，發現與兔熱病的病原體「土倫病法蘭西斯氏菌（Francisella tularensis）」高度相似，於8月24日通報，再經血清二採抗體檢驗陽性確診。所幸經治療後症狀改善，目前已出院。

若因食用到受病原體污染的食物或水，可能出現腸胃道症狀，例如腹痛、嘔吐、腹瀉等。圖片來源 / shutterstock）

●人類感染兔熱病途徑多元 死亡率最高達6成

防疫醫師林詠青解釋，兔熱病是人畜共通傳染病，病原菌是土倫病法蘭西斯氏菌，宿主包含野生動物、家畜及多種硬蜱，主要野生動物宿主包含兔子、野兔、田鼠、麝香鼠、海狸、水鼠。

動物間會透過吸血性節肢動物，例如蜱蟲的叮咬而感染。

而人類若被帶有病原體的蜱蟲叮咬、接觸到受感染動物的組織，例如野生動物屍體、食入受病原體污染的食物或水，例如生食野生動物、水源被動物屍體或糞便汙染、飲用水未經煮沸消毒、甚至吸入被病原體污染的灰塵、塵土，都有可能被感染。

若是被叮咬感染，會出現皮膚潰瘍、叮咬部位附近淋巴結腫大；假若是食用到受汙染的食物或水，則會引發腸胃道症狀，包括腹痛、嘔吐、腹瀉等，吸入受汙染的灰塵或塵土則有可能導致肺部感染。嚴重可能併發敗血症，死亡率高達3～6成，但若經抗生素治療，死亡率可大幅下降。

兔熱病的病原會循環存在於媒介節肢動物及各種哺乳類、鳥類、爬蟲類及魚類之間，低劑量即可致病，潛伏期則與暴露量有關，通常為3～5天，亦可長達14天，流行地區包含北美、歐洲、亞洲及中東地區。目前未看到人傳人的報告，且已知一旦感染，將終生免疫。

●個案免疫力低下、恐受不潔食物感染 幸暫無擴大跡象

林詠青表示，個案潛伏期間無國內外旅遊史及動物接觸史，家中也沒有飼養寵物，而根據個案描述沒有皮膚及淋巴結症狀，大多是腸胃道症狀，且住家附近有草叢及魚塭，同時有野貓出沒，研判是食用到受汙染的食物或水。

林詠青並指出，個案屬於免疫力低下族群，一般健康民眾食用到受病原體污染的食物或水源不一定會出現症狀，且同住者3人及醫院接觸者皆無疑似症狀，研判屬於散發個案，沒有擴大感染的跡象，但疾管署仍會針對同住者進行抗體檢驗。

●兔熱病可經由空氣傳承 恐成生物武器？

至於兔熱病的病原菌，是否具有發展生物戰與生物恐怖攻擊的潛力？疾管署發言人莊人祥說明，這樣的說法起因於兔熱病的病原體可經由空氣傳播，相似於炭疽病，才會列在生物恐怖武器的可能病原菌之一，但不清楚是否真有人使用兔熱病作為生物恐怖武器。

另外有些人擔心家兔或寵物兔是否也有感染兔熱病的風險？林詠青說，兔熱病主要在野生動物之間傳播，家兔或寵物兔沒有到野外，感染機會微乎其微。

疾管署提醒，預防兔熱病，民眾應避免接觸野兔、囓齒類等野生動物，也應避免生食野生動物或畜肉，著長袖衣褲或使用驅蟲劑以避免受節肢動物叮咬。處理動物屍體（尤其野兔）時，則要戴口罩、防水手套，避免接觸或生飲受汙染的水。如出現高燒、寒顫、淋巴腺腫、病原侵入部位出現癒合緩慢潰瘍疼痛、咽頭炎、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史及動物接觸史。