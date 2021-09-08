衛福部國健署統計數據，2018年每4分31秒就有人罹患癌症，大腸癌罹患率最高，但癌症並非急性疾病，與其說「罹患」不如說「發現」，當癌細胞出現到引發症狀，恐怕都已經有數年之久，所以年紀越大發現癌症機會越高，年輕時維持健康生活形態，年紀漸長開始要有規律癌症檢查。

●癌症風險男女有別 「精準」檢查非常重要

日本國立癌症研究中心檢診研究部部長中山富雄表示，癌症檢查項目會根據年齡與部位決定，經由詳細資料分析，檢查容易發現的癌症，或不同年齡層也會有個別容易出現癌症，例如工作族群，男性發生癌症機會壓倒性比女性高，年過50歲後胃、肺、大腸檢查，最好定期接受檢查。

●20多歲子宮頸癌就可開始 家長心理支持很重要

中山富雄提醒，女性癌症在不同年紀也會有風險區別，20多歲女性子宮頸癌危險開始增加，雖然年輕女性能有抵抗能力，但與未來生產有非常大關係，最好能規律接受檢查，年輕族群對檢查重要性，可能不是太了解，父母能夠積極給予20多歲女性支持，這對於提高接受檢查的意願，扮演相當關鍵的角色。

●50歲後不論男女性 胃癌、肺癌、大腸癌都要小心

中山富雄也說，子宮頸癌風險有可能隨著年紀下降，當女性步入40歲開始，乳癌風險就會開始上升，50多歲就會跟男性差不多，在胃癌、肺癌、大腸癌發生機會逐漸提高；大概可以說，女性在20至30多歲開始，接受子宮頸檢查，40歲開始加入乳癌篩檢，50歲開始定期檢查胃、肺、大腸等。

●健康生活降低癌細胞出線機會 及早發現及早治療

中山富雄認為，生活健康維持也非常重要，不要吸菸與過度飲酒，適度舒緩壓力，如果發現免疫力下降，就一定要改善生活習慣，癌細胞出現開始到成長到腫瘤，體積大到可以發現，很可能超過10年以上，當身體內有癌細胞出現，等到年紀到50歲開始，才開始有防癌相關應對措施，可能會太遲。

●台灣4癌公費篩檢善加利用 特定風險應加強

台灣新光醫院腫瘤治療科主任醫師季框華表示，發生癌症與腫瘤，家族史、遺傳、性別、年紀、生活習慣等，很多因素都有關，如果能早期發現，治療方式能夠有較多選擇，效果也會比較好，台灣衛福部國健署有提供4癌篩檢，符合資格民眾，可以定期檢查讓癌症可以在早期發現。

●自費癌症篩檢費用雖較高 生活花費可定期規劃調整

季框華強調，如果是非政府補助癌症篩檢，可以根據自身狀況評估風險，例如家族史與生活習慣等，雖然自費檢查會有相當花費，可以當作整年度對健康的重要投資，平時生活中能夠定期規劃一部份預算，1年能夠有1次檢查，例如全身正子攝影，可以藉由圖像確認是否有腫瘤出現，有助於早期發現與治療。