53歲女子「小秋」與陳男因故發生糾紛，不但在網路張貼陳男照片，辱罵「你連一隻狗都不如」、「專騙女性朋友的錢」、「妖魔鬼怪的首席」，並恫嚇「你也是看不到明天的太陽」等語，陳男怒告，並提出附帶民事求償，二審依毀謗等罪判「小秋」拘役定讞。「小秋」在民事法庭訴苦辯稱，她拒絕陳男追求，還一直遭激怒才PO網，台中地院法官判賠4萬元，不得上訴。

「小秋」在2019年7月21日至8月1日期間在社群網站臉書（Facebook），撰寫張貼嘲弄、辱罵陳男的文字，包括「你連一隻狗都不如，狗至少還懂得回報主人，而你呢？」、「敗類」、「詐騙集團」、「專騙女性朋友的錢」及「妖魔鬼怪的首席」；並以通訊軟體Line傳訊恫嚇：「不想死快走」、「我看你也是看不到明天的太陽」、「我每天派人在你家門口及幫你看家照顧小孩好嗎？」、「不然，到時你真的死的很慘」等語。

經陳男控告，台中地院台中簡易庭依誹謗及恐嚇罪判處拘役120日，「小秋」不服上訴，二審台中地院判處駁回，全案定讞。陳男並提起附帶民事訴訟求償，請求精神賠償金50萬元。

「小秋」在法庭辯稱，她在4月間將發生車禍訊息發佈在網路上，陳男突然向她表白，希望能當他的女友，她不同意，但陳男一直激怒她，她才傳相關訊息，並無誹謗及妨害自由等，她打電話並未恐嚇，只是表示希望和解，兩人對話只是私下聊天。

台中地院法官認為，「小秋」對陳男除謾罵外，還具體指摘貶損人格及地位評價，惡害言語足以使人恐懼、侵害人身自由，審酌加害情形與被害人精神遭受痛苦及衝擊等情形，認為精神撫慰金以新台幣4萬元為適當，全案定讞，不得上訴。