新北幼兒園群聚感染疫情擴大，蔡英文總統也為此在臉書發文表示，更要高度戒備，並提出守護孩子的兩大重點，呼籲大家平時要落實防疫，不可抱著僥倖心態。不過不少網友卻不領情，紛紛到蔡英文貼文留言，「妳也知道要快點讓人民施打疫苗，問題都是靠別人捐贈的，國外認證的可以讓孩子打的BNT，我們政府買了嗎？真的是受夠了」、「還有很多人沒有打第一劑，令人感到非常的憂心」。

對於近日國內疫情再度出現升溫跡象，蔡英文籲請民眾要高度戒備！她說，要守護孩子，重點有兩個：

第一，我們必須加速施打疫苗，疫苗會一直來，能接種的人，請記得去打。她表示從這周五（9／10）開始，我們將往下開放18歲到22歲的朋友預約接種AZ疫苗。已經接種第一劑、間隔滿十週的朋友，也將開放預約第二劑，「請不要錯過了」。

蔡英文臉書貼文。(圖/截自 臉書)

另外，直到這周六（9／11）為止，滿20歲、想打高端疫苗的朋友，都可以直接到醫療院所接種，不必預約。正在封緘、檢驗中的BNT疫苗，也會在最短的時間配送、施打。無論打哪一種，都能提升集體防護力，台灣才會更安全。

第二，我們必須嚴格遵守防疫指引，才能阻斷疫情的傳播。最近幾起確診案例發生後，地方政府果斷停課，展開各項因應措施，中央都大力支持，也會持續協助。她也請大家平時要落實防疫，不可抱著僥倖心態。

不過，貼文曝光後，有數千名網友湧入蔡英文臉書留言，「一直開放年齡下修，一堆中老年第一劑都還沒打到，是要等多久，一堆打完第二劑等第三劑的..為何不公平一點，全民都接種完成第一劑不是更好嗎？」、「莫德納一直沒進來、第二劑沒著落、快學韓國美國催貨」、「妳也知道要快點讓人民施打疫苗，問題都是靠別人捐贈的，國外認證的可以讓孩子打的BNT，我們政府買了嗎？真的是受夠了這樣的生活，可以拜託蔡政府努力一點嗎？」。

也有網友表示，「憑什麼新北市幼兒園疫情要特別寫這麼大？為什麼不寫長榮疫情高雄疫情？如果不想讓人民誤會你們在責怪幼兒園，就請你們立刻修正加上長榮疫情高雄疫情，這兩個地方結案了嗎解隔離了嗎？沒有的話你們還好意思只選擇性寫新北幼兒園疫情？？」、「還有很多人沒有打第一劑，然後也不少打了第一劑的已經是八個禮拜以前的事情，令人感到非常的憂心」。

蔡英文總統臉書貼文，網友留言。(圖/翻攝自 蔡英文臉書)