果粉們久等了！蘋果（Apple）終於正式發出邀請函，確認將在台灣時間9月15日凌晨1點舉辦新品發表會。按照往例推斷，蘋果將會會中正式揭曉iPhone 13系列的真面目。這是蘋果推出的第二代5G手機，將會在5G性能上有哪樣的升級與躍進，也令人期待。

蘋果稍早前向媒體正式發出今年秋季新品發表會的邀請函，邀請函主旨是「Califonia streaming」（蘋果的微信公眾號點出是「加州來電」）。宣布將會在PDT時間9月4日早上10點，也就是9月15日凌晨1點，從Apple Park直播新品發表會。受到疫情影響，推測這是蘋果連續第二年以純線上發表形式公布新一代iPhone的面貌。

針對新一代iPhone，當前更多證據支持可能會採用iPhone 13的命名。新機被推測升級幅度不大，外型維持iPhone 12系列的方正風格，但瀏海（TrueDepth相機）位置將會首度明顯縮小，在疫情下配戴口罩使用Face ID解鎖的性能會否升級，將是觀察重點；此外，也傳出電池容量加大、Pro系列相機功能升級等消息。此外，蘋果先前在2020年推出iPhone 12系列之際，僅有美國版本支援mmWave毫米波技術，根據預測今年可支援mmWave的iPhone 13有望在更多國家推出，台灣是否可支援也令人好奇。

除了新一代iPhone值得期待之外，外型有望效法iPhone 12的Apple Watch Series 7也有機會與新款iPhone同台亮相；另外謠傳已久的AirPods 3，也是場中備受期待的新品，會不會一起發表推出，將是關注焦點。

蘋果以往都會在邀請函中隱藏一些與新品相關的訊息，從曝光的邀請函來看，似乎透露出一點可能推出的全新玫瑰金機身顏色的訊息；此外，從整體風格來看，則是暗示相機功能上的升級。究竟這是否是蘋果準備好端出來吸引果粉的新菜，再過一週就將正式揭曉！