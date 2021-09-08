近期中共再次整頓大陸演藝圈，多位明星藝人被嚴格檢視道德品行、收入繳稅、政治言論與衣著形貌，最近官媒甚至還對所謂「娘炮」文化現象掀起一陣政治批判，這股肅殺之氣令許多人憂心將來「打擊低俗品味」是否將成為一場政治運動，這種風向還可能會讓多年來蓬勃發展的大陸文化圈出現寒蟬效應。

大陸近期演藝文化界從范冰冰到鄭爽、吳亦凡、張哲潮、趙薇等事件陸續爆發，官方也出重手整頓，規模與強度為20多年來罕見。大陸官方的處理上仍舊以法律為手段，包括補稅、罰款、刑事起訴等。但是，過去媒體與文宣機構經常會對法律處理的事件賦予政治意義，並藉此擴大打擊面，成為一場遍及社會各個層面的政治運動。最近對演藝圈的整頓擴大到對「娘炮」現象的打擊，就明顯透露出這種傾向。

中韓組合UNIQ是5人團體，近兩年人氣上揚。（圖／網路)

大陸官媒《中國新聞周刊》近日刊文批評稱，現在中國舞台上，尤其是電視娛樂節目中，年輕男人照女人方式梳妝打扮，言行舉止更加女性化，這種病態的「小鮮肉文化」正在污染新一代年輕人審美觀。因此必須清洗「娘炮」一類的惡性文化，並割除滋養該文化的資本沃土。

大陸官媒對娘炮文化的批判並非是最近整頓演藝界後才有的現象，《新華社》出版的《半月談》雜誌早在3年前就曾以極精彩的文字批評稱，「油頭粉面A4腰，矯揉造作蘭花指」，這句順口溜描述的正是時下某些所謂「小鮮肉」偶像令人錯愕的形象與做派。這些人「看起來性別模糊卻妝容精緻，長身玉立卻如弱柳扶風，動輒把『討厭』、『嚇死寶寶了』、『小拳拳捶你胸口』掛在嘴邊」，把「花樣美男」捧成了「流量小生」，這是文娛圈子奢靡浮誇之風的新變種。

許多著名的直播帶貨網紅都是男性，但裝扮起來像是嬌滴滴的女人，銷售女性商品化妝品能力奇佳。圖為大陸著名的直播帶貨時大漂亮。（圖／網路視頻截圖)

報導還提到最近一則在大陸網上流傳的視頻稱，某個藝術院校課堂上男性教師大發雷霆斥責班上幾位男學生，因為他們「為了描眉毛畫眼線而上課遲到」。更有甚者，現在要在網路上「直播帶貨」也必須是「娘貌男人」，原因是只有他們才能輕易撬開女人的錢包。

娘炮文化的現象確實讓許多人難以接受，甚至極為厭惡，很多人對此一流行現象感到不解。過去媒體與公眾的評論還只是就事論事，著重於娘炮文化是一種「低劣的品味」，而品味低劣的本身既不違反社會規範與倫理道德，更不是違反法律。不過，如同美國曾經發生的案例一樣，品味問題不只經常成為道德議題，甚至會成為宗教與政治爭議。例如著名色情雜誌《好色客》出版者賴瑞．佛林特(Larry Flynt)與著名宗教界領袖傑瑞．法威爾(Jerry Falwell)纏訟多年的法律糾紛。這段故事後來還拍成電影《情色風暴1997》，爭議的主題在於「品味差」雖然道德上可以批判，但它並不違法，因此不能用法律手段給予制裁。

美國色情雜誌《好色客》出版者賴瑞．佛林特與著名宗教界領袖傑瑞．法威爾纏訟多年的法律糾紛。這段故事後來還拍成電影《情色風暴1997》，由伍迪·哈里遜主演佛林特。（圖／推特 @MovieGazetteO)

但是，近期大陸對於娘炮文化的打擊已出現了政治化的跡象，日前中國社會科學院下屬的國家文化安全與意識形態建設研究中心，在其官方微博「思想火炬」上分享一篇文章，題目是：《為了讓你喜歡娘炮，你知道美國中情局多努力嗎？》該文指出，娘炮文化源於日本，是二戰後美軍為馴化日本人，在一個叫傑尼斯事務所創辦人喜多川的建議下所推動，目的在削弱日本社會雄性氣質、降低日本男人攻擊性，藉此減少日本人對美國的抗拒，並潛移默化地讓日本人崇拜美國文化。在美軍資助下，娘炮文化的第一個組合在日本一炮而紅，此後風氣傳至韓國，再傳到中國。

近幾年大陸演藝圈走韓流風，男團大量出現，但也淘汰得很快。圖為2019年解散的大陸男團NPC。（圖／新浪網)

這篇微博文章轉發後，引發中國網民熱議並大量轉發與留言，官媒《新華社》、《中國國防報》和《人民日報》均分別發表評論，指稱「尚武精神和血性陽剛之氣不能丟失」，「一旦變成社會風氣，尤其被資本深度介入之後，必然產生一種慣性的惡性循環」，因此必須割除該文化的資本沃土。

這篇微博文章與官媒評論帶有深重的肅殺之氣，官方媒體又順著風向熱烈轉發與回應，似乎有演變成政治大批判的傾向，把娘炮文化批評為受美國毒化大陸青年、並削弱其陽剛之氣與戰鬥意識的陰謀，同時也把推動這種商業行為的資本一併打成「美帝走狗」。這種政治風向的聲勢相當驚人，也讓人擔憂是否在中美關係惡化之後，許多無涉政治的商業行為都可能遭到政治風暴的衝擊，演藝界或整個文化界可能都會因此出現寒蟬效應，甚至再回到過去狂熱政治運動的年代。打擊低劣品味娘炮文化是否會成為一場疾風暴雨式的政治整肅，外界也都拭目以待。