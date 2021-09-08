阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）今天宣布成立新政府，塔利班最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）要求新政府維護伊斯蘭教法。

艾昆薩達從未公開露面，這是他在塔利班重新掌權後首度發布訓示。

艾昆薩達在以英文發表的聲明中說：「我向所有國人保證，這些人會致力維護伊斯蘭教規和伊斯蘭教法。」

他告訴阿富汗人，新領導階層會確保「持久和平、繁榮與發展」，「人民不應離開這個國家」。

「這個伊斯蘭酋長國對任何人都沒有芥蒂…大家都將參與強化體制和阿富汗，我們將以此方式重建遭戰火蹂躪的國家。」

艾昆薩達表示，塔利班會致力信守和伊斯蘭教法不牴觸的國際法、條約和承諾。

不過在塔利班鞏固政權的同時，國內反塔利班的抗爭活動仍未平息。一名醫生表示，在西部大城赫拉特（Herat）的抗爭中，兩人遭子彈射殺，8人被射傷。（譯者：陳政一）1100908