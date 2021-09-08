孫男網約女子「小美」性交易，在2019年5月間到彰化縣汽車旅館，兩人翻雲覆雨之際，孫男突然戛然而止，喊：「我是警察！」，要來抓妳，但也做了會有事，要求「小美」算便宜一點，他可刪掉兩人交易對話紀錄，小美驚嚇急著穿衣要收兵，孫男翻臉恐嚇要叫同事來抓而霸王硬上弓。一審依強制性交等罪判3年2月，雙方不服都上訴，二審駁回維持原判，仍可上訴。

孫男以交友軟體約「小美」性交易，孫男2019年5月11日開車接「小美」進彰化1家汽車旅館，兩人嘿咻激情之際，孫男突然戛然而止，竟喊：「我是警察！」。孫男說：「我是要來抓妳的」，但是「我做了，也會有事，我的對話紀錄在警局都有備份，能不能算便宜一點」，他回去會把紀錄刪掉。

小美震驚急著穿衣不願繼續配合，孫男變本加厲恫嚇：「妳再穿，就叫同事來抓妳」，小美不敢反抗這名自稱「波麗士」的恩客，慘遭強制性侵，她事後不甘而報案。

檢警追出，孫男假冒警恃勢強制性侵並非初犯，已有2次性犯罪前科。他早在2002年間就曾向不滿16歲少女騙稱是警察，若不從就要舉發她流連網咖，少女信以為真而遭性侵，孫男被依妨害性自主罪判刑1年、緩刑3年；孫男另在2010年觸犯兒童及少年性交易防制條例，經檢方緩起訴處分確定。

孫男到案坦承犯行，並與小美以30萬元和解，一審法官以孫男冒充警察辦案壓迫性侵小美，並有妨害性自主紀錄，依冒充公務員行使職權及強制性交等罪，判刑3年2月。孫男及檢察官都不服提起上訴。

孫男上訴辯稱，小美原本就已答應性交易，並不排斥兩人發生性行為，他騙對方自己是警察，是為了惡作劇，並沒想用警察身分強迫她就範。

台中高分院法官認為，孫男並非偶一性犯罪，還假冒警察查身分犯罪，觀念偏差嚴重破壞社會治安，傷害警察形象，不能輕縱，沒有減刑必要，上訴予以駁回。