日月潭發電廠在台灣經濟擁有重要地位，是促使我國進入工業社會的關鍵，其背後卻藏有南投黃家人的斑斑血淚，據悉，黃家在日治時期犧牲約168個足球場的土地，換來日月潭發電廠近百年來的榮景，如今黃家人卻被趕到無處可落腳，黃家後代黃文基更因林務局不斷逼迫而在日前輕生，讓黃家人難以接受。

本刊調查，黃家先祖黃漢在清朝乾隆時期就來台開墾，被任命為化藩六社通事，主管如今的埔里、國姓和魚池三城鎮，也就是如今通稱的水沙連地區，主要負責農業和與原住民溝通事務，相當於4分之1的南投土地都在黃漢的管轄範圍內。

黃家先祖黃漢在清朝時擔任化藩六社通事，主管如今的埔里、國姓和魚池三城鎮，相當於四分之一的南投土地都在黃漢的管轄範圍內。（圖／張文玠攝）

「我的祖先那時候是住在潭底，有戲院有書院非常熱鬧。」黃文基次女黃齡鋒提到，當時水沙連一代在黃漢的管理下可說井井有條，當地居民墾出良田無數之外，各種文教藝術活動也欣欣向榮，而日月潭在今年3月碰上難得乾旱，潭底遺蹟在被淹沒200年後終於重見天日。

南投縣日月潭無償徵用民地轉型正義學會會長黃進昇表示，日治時期時，日本人為興建電廠而以「寄附、贈與」為名強行徵收黃家土地，當年日月潭面積僅5.75平方公里，如今全潭是8.27平方公里，也就是有120萬平方公尺土地沉在潭底，相當於168個足球場大小。

南投縣日月潭無償徵用民地轉型正義學會會長黃進昇統計，日月潭底共有120萬平方公尺土地是黃家的，相當於168個足球場大小。（圖／張文玠攝）

黃家人的犧牲換來了台灣經濟的繁盛，日月潭發電廠是當時亞洲最大、世界第八的發電工程，全盛時期曾提供全台灣3分之2的電力，是台灣光復後進入工業化社會的關鍵，台大教授林鐘雄就曾盛讚「如果沒有日月潭水力發電，臺灣就沒有現在」。

日月潭發電廠風光無限，黃家人卻被迫遷徙到如今的水社梅荷園附近，國民政府來台後，曾開放1個月時間讓全台人民去登記土地，但當時正值228動亂時代，且埔里位處偏鄉，各項資訊皆不發達，消息傳回來時早已過了期限，黃家只好向林務局簽訂長年租約，只求能有個地方能安身立命。

日月潭底在清朝年前曾居住約200戶人家，他們因日本人要興建發電廠而被迫遷徙，3月大旱露出的遺跡讓那段歷史重見天日。（圖／讀者提供）

林務局卻在2006年時將黃家人的居住地劃為國有地，並要求黃家拆屋還地，黃家在一審判決中敗訴，黃文基也因此身心俱疲，於上月25日輕生抗議，黃家人如今只盼政府能「高抬貴手」，別讓父親走後仍死不瞑目。

林務局表示，對黃老先生的離開甚表遺憾，但根據黃家提供的證據，他們在清朝和日治時期只有土地的耕種權而非「所有權」，而黃家早年的確曾與林務局有過租約，但符合《國有林地墾地補辦清理作業要點》規定的部分不在此次拆屋還地範圍內，林務局是因黃家人後來又再擴建才要求他們拆屋，法院一審已判決要還地，預計9月二審開庭，林務局將會尊重法院判決結果。

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