南投縣魚池鄉原墾農黃文基不滿林務局多年來索討祖傳土地，上月底選擇輕生抗議，黃文基次女黃齡鋒控訴，林務局長期的「追殺」行動讓父親身心俱疲，官員早年更時常上門「找碴」，要求父親給「回饋」，父親送錢送車只求能保住自己的家，如今卻被判拆屋還地，在心灰意冷下才會走上絕路。

黃齡鋒表示，其祖先原本在日月潭擁有大片土地，日治時期因興建發電廠而被迫搬遷，國民政府時期並未償還土地，不識字的祖父黃煥宗因而以造林為名，與林務局簽訂租約。

黃齡鋒提到，黃家所在的土地屬於旱地，只能栽種果樹等經濟作物，但林務局每次來便開始挑東揀西，稱阿公和父親沒有盡到保育職責，而在違建觀念還不興盛的60、70年代，官員更是不時會來找麻煩，指他們擴建的遮雨棚等設施不合規定，裝腔作勢的要將租約收回。

黃家被判拆屋還地，黃文基三子黃鍾賢（左）其實已買好房子要奉養父母，但黃文基不捨祖宗基業，上月底輕生抗議。（圖／讀者提供）

「官員不直接收鈔票，會說你去找誰，他『很厲害』，能幫你們解決問題。」黃齡鋒回憶，長輩們怕土地真的被收走，對官員都唯唯諾諾、不敢反抗，官員們則會假意要「指點迷津」，安排他們去找某位有力人士「想辦法」，塞錢塞禮後便會安靜一陣子，等下次哪個大官缺錢再來找麻煩。

「我們家那時候連車都送了，爸爸才很不甘心。」黃齡鋒提到，家裡以前是賣伴手禮和給觀光客的點心，當時主要是日本遊客，父母半夜看到遊覽車來就要起來煮湯煮魚丸，一碗一碗的攢下積蓄，看起來生意興隆，其實也就圖個薄利多銷，卻也因此成為官員眼中的肥羊，這也早已是南投當地「不能說的秘密」。

黃家祖父黃煥宗在不識漢字的情況下，與林務局以造林為由簽訂租約，卻就此成為官員眼中的「肥羊」。（圖／讀者提供）

黃齡鋒說，爸爸退休後，家裡人幫他安排一個香腸攤，讓他可以烤烤香腸、跟客人聊聊天，每次講到這段過往，他的心情都會沉重很久，原以為司法會還大家公道，沒想到最終仍落得要拆屋還地的下場，爸爸也因此走上絕路，希望用生命對這個「只許州官放火」的社會抗議。

林務局表示，對黃老先生的離開甚表遺憾，但根據黃家提供的證據，他們在清朝和日治時期只有土地的耕種權而非「所有權」，而黃家早年的確曾與林務局有過租約，但符合《國有林地墾地補辦清理作業要點》規定的部分不在此次拆屋還地範圍內，林務局是因黃家人後來又再擴建才要求他們拆屋，法院一審已判決要還地，預計9月二審開庭，林務局將會尊重法院判決結果。

黃文基退休後在家人的安排下擺攤賣香腸，並時常與客人談到被家族被欺壓的過往，他最終則選擇以生命抗議。（圖／讀者提供）

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