南投縣魚池鄉原墾農黃文基因不滿林務局多年來索討祖傳土地，上月底以輕生抗議，而日月潭是台灣重要觀光勝地，每年可賺進百億商機，周邊每坪價格更近百萬，直逼台北蛋黃區，黃家就坐落在日月潭旁，這也讓黃文基家屬懷疑林務局積極討地的動機恐怕不只是「復育林地」這麼單純。

本刊調查，日月潭早已成為台灣觀光的重要代名詞，不論陸客、日韓還是歐美遊客都必定到訪，全盛時期年商機可達百億，新冠肺炎疫情反而促進國內觀光，當地飯店仍一間又一間的蓋，今年的地價更是調漲超過3成。

根據南投縣政府地政處統計，魚池鄉日月潭伊達邵地區因位於熱門觀光旅遊區，考慮其公告現值偏離市價甚多，其中88地價區段從去年每平方公尺的1萬4500元調漲為1萬9000元，調幅31.03%。

日月潭土地在觀光業興盛下水漲船高，每坪直逼百萬，而黃家土地鄰近潭區，也讓他們懷疑林務局積極討地的動機「不單純」。（圖／讀者提供）

而日月潭長年發展觀光活動，附近的建地早已被發展到幾乎飽和，在成交量少的情況下，成交價也因此居高不下，伊達邵地區在2016年時有一處住宅區土地交易，當時每坪價格是105.7萬元，此後3年只有共6筆交易，直到去年因國內旅遊熱潮帶動買氣，當地房地產交易暴增10件，住宅區土地單價仍高達每坪98.2萬元。

而水社碼頭是日月潭搭船遊湖的重要據點，多家餐廳、店舖、旅館形成的觀光商圈，水社碼頭的周邊房價並不沒有伊達邵高，最高「僅」71萬元，近5年間也只有11筆交易，但當中就有7筆是國有土地標售案件。

「我爸生前最常說的，就是只許州官放火，不許百姓點燈。」黃文基次女黃齡鋒提到，父親不滿大財團可以隨意開發，小百姓只是求個地方安身立命卻要被處處刁難，而黃家位於日月潭旁的「黃金地帶」有近600坪土地，如今日月潭房價居高不下，也讓他們懷疑林務局的「追殺」行動並不單純。

林務局表示，對黃老先生的離開甚表遺憾，但根據黃家提供的證據，他們在清朝和日治時期只有土地的耕種權而非「所有權」，而黃家早年的確曾與林務局有過租約，但符合《國有林地墾地補辦清理作業要點》規定的部分不在此次拆屋還地範圍內，林務局是因黃家人後來又再擴建才要求他們拆屋，法院一審已判決要還地，預計9月二審開庭，林務局將會尊重法院判決結果。

林務局控告黃家占用國有地，提告刑事不起訴後，又提出民事拆屋還地訴訟，一審判決林務局勝訴。（圖／報系資料照）

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