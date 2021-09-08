被喻為「小鋼炮」的14號颱風璨樹，今天凌晨2點增強為中度颱風，持續朝台灣逼近！中央氣象局認為，若路徑、速度維持不變，最快周四晚間將發布海上颱風警報、周五發陸上警報，影響台灣最顯著的時間，落在這個周末！

儘管雙颱共舞，不過實質上有影響的，是生成較晚的璨樹，隨著它不斷增強，已於今晨發展為中颱，不排除變成強颱，直撲台灣。氣象局預估周四發布海上颱風警報，到了周五再發陸上警報；影響地區以東南部、恆春半島、南部為主。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指璨樹受太平洋高壓導引，將偏西轉西北西朝台灣前進，「直接侵襲台灣的機率不該被排除」。吳德榮認為，周末會受到颱風最大威脅，但不確定性仍大，不宜押寶登陸地點，應持續密切觀察。

今起高壓稍強，各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑，桃園以南近山區中午過後有局部雷陣雨。今各地氣溫：北部24至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部23至36度。