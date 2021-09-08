新北幼兒園群聚染Delta的機率大，讓不少民眾非常擔心。台大小兒感染科醫師李秉穎表示，大家有點太過恐懼Delta了，國外擋不住Delta的主因是民眾打完疫苗就不戴口罩了，但其實那是很錯誤的概念，因為戴口罩的保護效果與打疫苗差不多，所以大家別放棄戴口罩。

李秉穎昨在節目《年代向錢看》上發文表示，大家對Delta病毒有點過份恐懼，好像它是不可防範的病毒，但其實屏東那波我們就曾成功防堵。在國外Delta傳染力很強，除了疫苗保護效果不佳外，民眾沒戴口罩也是原因，「打疫苗就不用戴口罩是很錯誤的觀念，因為即便不發病也可能傳給別人。戴口罩的保護效果與疫苗差不多，因此不要放棄戴口罩。」

李秉穎指出，這波疫情發現的比上波萬華還要早，但也擔心社區中可能存在隱形傳染鏈，因此還是計畫要全民共同努力防疫。雖然Delta變異株的傳染性較強，但若嚴格防疫，也可以成功打斷傳染鏈。

針對新北幼兒園群聚案的傳染源，李秉穎認為，防疫不一定就要去追查誰是傳染源，更重要的是弄清楚可能的接觸者，也有可能永遠都找不到傳染源，就好像是萬華群聚事件的傳染源至今都不知道，與機場人員有無關聯也不是很清楚。

李秉穎也說，追查感染源不是很重要，最重要的是將所有可調查到的接觸者，好好做居家檢疫、居家隔離；至於漏網之魚、疫調抓不到的對象就靠著大家戴口罩、不群聚的方式，來斬斷隱形傳染鏈。

李秉穎提到，用抗體來檢驗，可知誰在多久以前受到感染，因為通常IgG抗體是在感染後的2至3周才會出現，如果PCR已經是陰性，但抗體還是可以驗出來。不過，問題是每個人出現抗體的時間不同，有人感染後3至4天就出現抗體，但有人卻要3至4周才會出現抗體，因此無法用IgG抗體出現時間或IgG的量去斷定誰就是第一個感染者。

李秉穎補充道，IgG抗體檢驗可追出無症狀感染者或輕症患者，並匡列出相關的接觸者，這在流行病學中是有幫助的，但卻無法肯定能找到第一個傳染者。