前日本外務大臣岸田文雄接受華爾街日報專訪時說，台灣處在民主對抗專制的前線，日美需要為台海可能爆發危機展開聯合兵棋推演。報導指出，岸田主張比現任政府官員更進一步。

日本首相菅義偉放棄爭取連任自民黨總裁（黨主席）後，岸田文雄是呼聲最高的接班人之一。曾任外相4年多的岸田日前向「日經亞洲」（Nikkei Asia）表示，對付中國將是他政府的首要任務，同時對北京在外交與經濟上的強硬行為「深感震驚」。

64歲的岸田文雄在「華爾街日報」（Wall Street Journal）今天刊出的報導中說，日本需要考慮針對中國、北韓等潛在敵人建構飛彈攻擊能力。

自民黨總裁選舉預定29日舉行，報導寫道，表態參選的岸田文雄主要對手可能是曾任外相、現任行政改革擔當大臣的河野太郎。58歲的河野預計本週正式宣布參選，他的民意調查支持度高於岸田，但獲黨內資深國會議員支持的基礎較小。

岸田文雄2012年至2017年擔任外相，是自民黨內派系「宏池會」會長。宏池會以立場偏鴿派、傾向自由主義聞名；岸田的國會選區為廣島，曾主張有朝一日廢除核武。

但在安保議題上，岸田文雄立場比菅義偉強硬。

岸田文雄說，中國與俄羅斯處在專制主義進逼的最前線，美國、日本、印度、澳洲與西歐國家等民主政體需要挺身對抗。

他直言：「專制主義與民主衝突的前線就在亞洲，特別是台灣。」

岸田文雄說，日本需要持續更新為台海衝突未雨綢繆的因應措施，「實際上，日本無法獨自因應。除非與盟邦美國合作，否則我們沒辦法因應。為此展開兵棋推演很重要」。

他表示，日本無法率先攻擊潛在敵人，但需要為率先遭襲擊且迎接更多飛彈攻擊的情境做好準備，「日本遭攻擊時我們如果袖手旁觀，能夠保護人命嗎？我們難道不需具備阻擋另一方飛彈攻擊的能力嗎？這是我想點出的問題」。

岸田文雄對中國開發的東風17型等高超音速飛彈表達憂心，並說「另一方的技術每天都在進步」，更新日本防衛「是非常重要的政治議題」。