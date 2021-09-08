三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益遭檢舉詐領健保補助約百萬，7日遭檢調搜索。（取自三軍總醫院官網）

三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，遭檢舉與民間牙醫診所共謀，詐領健保補助約100多萬元，台北地檢署7日指揮調查局桃園市調查處，兵分4路發動搜索，約談等6人，訊後依詐欺罪嫌，對李宗益聲請羈押，其餘被告諭令以10萬至100萬元交保。

檢調獲報，李宗益除了本職在三總牙科暨口腔診斷科擔任主治醫師，也在私人診所兼職看診，還冒用他人的名義申報健保補助，自去年起涉嫌與診所的負責人合謀，製作不實問診病例，向健保局申請補助，詐領約100多萬元，涉嫌偽造文書、詐欺等罪。

台北地檢署檢察官指揮調查局桃園市調處蒐證，確認李宗益7日又在診所看診後，便對診所等4個地點展開搜索，深夜約談李宗益及其張姓妻子、診所負責人共6人到案，訊後依詐欺罪嫌，對李宗益聲請羈押，並諭令其張姓妻子以100萬元、診所林姓牙醫100萬元及診所白姓護士10萬元交保。