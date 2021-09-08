三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，遭檢舉與民間牙醫診所共謀，詐領健保補助約100多萬元，台北地檢署7日指揮調查局桃園市調查處，兵分4路發動搜索，約談等6人，訊後依詐欺罪嫌，對李宗益聲請羈押，其餘被告諭令以10萬至100萬元交保。
檢調獲報，李宗益除了本職在三總牙科暨口腔診斷科擔任主治醫師，也在私人診所兼職看診，還冒用他人的名義申報健保補助，自去年起涉嫌與診所的負責人合謀，製作不實問診病例，向健保局申請補助，詐領約100多萬元，涉嫌偽造文書、詐欺等罪。
台北地檢署檢察官指揮調查局桃園市調處蒐證，確認李宗益7日又在診所看診後，便對診所等4個地點展開搜索，深夜約談李宗益及其張姓妻子、診所負責人共6人到案，訊後依詐欺罪嫌，對李宗益聲請羈押，並諭令其張姓妻子以100萬元、診所林姓牙醫100萬元及診所白姓護士10萬元交保。
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