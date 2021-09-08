民進黨立院黨團總召柯建銘（右）、新竹市市長林智堅（左）、行政院政務顧問鄭宏輝（中）。（圖／取自鄭宏輝臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

新竹市長林智堅近期拋出「新竹升格第七都」議題，新竹出身的民進黨立院黨團總召柯建銘7日表示，新竹縣、市已走到「合久必分、分久必合」的階段，可修改《地方制度法》調降直轄市人口門檻，若能在半年前公告選區各議員應選名額，將可趕上2022年地方選舉。消息一出，有網友批民進黨「滿腦子都是選舉」，總算現出原形了。

柯建銘指出，《地方制度法》調降直轄市人口門檻，若有跨黨派都有共識，修法不難；議員應選名額、選區也不會變，升格後林智堅還可以再選，新竹縣長楊文科也可以，都可以有「新的開始」，其他人也都可以選。依目前新竹縣議會36席、民進黨僅2席，新竹市議會33席、民進黨僅6席的結構，對民進黨不一定有利。各政黨應該從整體縣市發展來討論，而不是政治盤算。

至於修法時程，柯建銘昨表示，目前民進黨內部尚未針對新竹縣市合併的議題做討論，也還不知道行政院、內政部的態度，林智堅先拋出來「倡議」，只能說修改《地方制度法》是其中一種可能途徑。

消息一出引發各界熱議，網友紛紛湧入相關新聞連結留言：「總算現出原形了」、「綠營掀底牌了」、「除了算計，還有什麼？」「只會拚政治，綠營政客大肥貓！」「權力慾望再升級」、「只要選舉的事務，最速件處理。自己人，沒問題！」「難怪疫情處理得亂七八糟、腦袋一天到晚想選舉、搞派系綁樁、現在什麼時候了？」