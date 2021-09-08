美國剛完成阿富汗撤軍，究責程序接續展開。國會眾、參兩院外委會下週將相繼召開聽證會，檢視撤軍程序，美國國務卿布林肯兩場都被列席作證，成為第一位親上火線的拜登政府官員。

美國8月30日完成阿富汗全面撤軍，終結長達20年的戰爭。但由於阿富汗政府在美軍撤離前就淪陷，打亂美國撤離自身人民與高風險阿富汗人的腳步，導致撤軍過程混亂，且迄今仍有約百名美國人滯留阿富汗，讓總統拜登（Joe Biden）政府飽受批評。

參議院外委會昨天率先規劃於14日召開聽證會，檢視阿富汗撤軍過程。眾議院外委會今天也跟進，並搶在前一天13日舉辦聽證會。

布林肯（Antony Blinken）兩場聽證會都列席作證，且目前是唯一出席官員。

阿富汗首都喀布爾（Kabul）8月15日淪陷2天後，民主黨籍眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）曾表示，他已要求負責撤離行動的布林肯與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席聽證會作證。

米克斯當時指出，眾議院外委會將行使監督之責，評估是哪些政策導致民兵組織塔利班（Taliban）重掌阿富汗，包括驅使前總統川普（Donald Trump）政府去年2月與塔利班達成協議的政策，並檢視這對美國阿富汗及反恐策略可能造成什麼樣衝擊。

眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）8月20日則率領多位議員致函布林肯，譴責國務院領導團隊在阿富汗事務上失職，並指美方每一步錯誤舉動，中國、俄羅斯等敵人都看在眼中。