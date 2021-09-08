新北市板橋區幼兒園群聚持續擴大，市長侯友宜昨（7）日表示，不排除與桃園染疫機師有關，若確定是Delta變異株，會建議中央升三級警戒。對於新北再傳疫情，台北市議員羅智強指出，又看到磨刀霍霍準備帶風打侯的氛圍；而他也引用屏東縣長潘孟安的名言，提醒帶風者「病毒不會從新北土裡長出來」。

羅智強昨在臉書表示，防疫有三道防線，第一是中央主管的邊境阻絶，例如5月疫情，就是3+11和諾富特破口造成的；第二是疫苗覆蓋，可惜台灣因疫苗不足，第二劑的疫苗施打率只有4.21%，難以防守；而當第一、二道防線皆失守時，第三道防線就只能依靠地方政府的「慘烈巷戰」。

因應機師確診及新北幼兒園群聚，大批民眾湧入採檢站篩檢。（鄧博仁攝）

上一波疫情，在各地方政府戰戰兢兢的努力下，花了近三個月才壓住疫情，但民生經濟也相應付出極大代價，所以這波新北疫情，羅智強說，為新北加油就是為台灣加油，也提醒帶風者不要忘了潘孟安的名言：「病毒不會從屏東土裡長出來」，同樣的「病毒也不會從新北土裡長出來」。

羅智強衷心希望新北能成功戰勝這一波再度冒出火頭的疫情，但他也說，不能只靠新北，而應從三防線的角度，進行三個面向的檢討檢視。首先是源頭在哪裡？是這一波的邊境破口造成？還是病毒早潛伏在社區之中；第二，承認台灣有國際認證疫苗，不只結合民間，採取更積極的國際疫苗採購與催促到貨的行動；第三，通力合作、區域聯防，協助新北壓下這波疫情。