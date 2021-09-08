開學不到一周，各界擔心的Delta病毒疑似已攻陷校園。中央流行疫情指揮中心安排12歲至17歲學生在校施打BNT疫苗，預計9月下旬開打。由於接種疫苗必須請家長填寫意願書，結果其中一項自我評估，讓網友直呼超尷尬。

這份「BNT學生接種評估暨意願書」已陸續發送，由學生帶回給家長簽署。自我評估共5項，除了一般的嚴重過敏反應、身體有無不適或免疫低下者，以及7天內有沒有打過其他疫苗，最後一項是「目前是否懷孕」。

網友直言，這一看就是把大人的自我評估拿來套在學生身上，「指揮中心連換個題目都懶」、「未滿18歲如果懷孕，請問要先打疫苗還是先報警」、「這一項會有人勾選是嗎？恐怕還沒打疫苗先被爸媽打」。

部分立委日前串聯，呼籲指揮中心讓學生優先接種BNT，指揮官陳時中也調整政策，讓學生先打。但爸媽們並不領情，已有家長團體表示，愈來愈多父母傾向「先看看再說」，不急著讓孩子在校施打，對疫苗安全性投下質疑。