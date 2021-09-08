玉山銀考量泰國為東協第二大經濟體，近年積極推動產業轉型政策，規畫設立曼谷代表人辦事處，以掌握台商在泰國投資商機、提供客戶當地商情諮詢服務，獲金管會核准向泰國主管機關申請，為今年來第3件核准申設的國銀海外分支據點。

銀行局副局長童政彰表示，目前計有9家台資銀行於泰國曼谷設立1家子行及8家代表人辦事處，其中設立子行的銀行為兆豐銀，2021年上半年稅前淨利2.27億元，較去年同期1.35億元躍增達68.8％。

玉山銀目前已設有柬埔寨及中國大陸2家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京等8家分行及河內1家代表人辦事處。若玉山銀順利取得泰國主管機關核准，將成為第10家赴泰國曼谷設點的台資銀行。

童政彰表示，金管會去年共核准8家國銀赴海外申設分支機構，今年迄今則核准華銀申設印尼雅加達代表人辦事處、台中銀申設越南胡志明代表人辦事處，以及此次的玉山銀申設泰國曼谷代表人辦事處，去年迄今核准的申設分支據點所在地均為新南向國家。