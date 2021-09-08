號稱台灣治安史上最強的「逃獄大王」徐開喜（71歲），今年5月結束14年刑期刑滿出獄後，5日晚間在開車載友人前往板橋訪友。未料竟將機車待轉區當成臨停區讓友人下車尿尿，遭警方上前盤查，意外在身上查獲搖頭丸及安非他命毒品，遭違反毒品防制條例送辦，恐讓他再度入獄。

徐開喜過去犯下多起珠寶店強盜案，有珠寶大盜稱號，今年71歲的他，人生中有51年在獄中度過，且在入監後三度逃獄成功，尤其是在1994年8月28日年從台北看守所迷昏管理人員後，夥同3名同夥逃獄最為知名，北所還將當天視為「所恥日」，總計他前後總共越獄8次，堪稱台灣治安上最最會脫逃的「越獄大王」。

據了解，徐開喜在今年5月7日刑滿出獄後，便鮮少露面，本月5日深夜，他與一名劉姓友人前往板橋訪友，在萬板路上因為有人尿急，開車的徐開喜急著找廁所，竟將機車待轉區當成臨時停車格，停在格子內讓友人下車解手。

當時恰好有海山分局員警巡邏經過，見他停在臨停區內，於是趨前盤查，在他背包內查獲FM2毒品及安非他命，但他表示自己早已沒有碰毒，毒品是友人寄放，當場遭員警帶回驗尿並移送法辦。

徐開喜出身台中眷村，父親為空軍將官，優渥的家境沒有導引他向 上，反而因為加入「正氣幫」，十四歲就開始進出監獄，幾乎全省的 牢房他都蹲過，能夠多次越獄成功，關鍵即在於他有三分之二的生命 都在牢獄度過，監獄對他來說，比外面的世界還要熟悉。

徐開喜生平犯案累累，道上盛傳其經手策畫的搶案成功率幾近百分 之百，因此「珠寶大盜」之名不脛而走，包括知名的南北二大盜辛逸民、黑金城，都曾與徐開喜合夥作案過。但徐開喜無論如何犯案，始 終堅守「只搶不殺」的原則，因此即使多次落網，仍罪不致死，